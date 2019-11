Alessio Agnelli

MILANO - «Conte ci dà grande fiducia e siamo felici per quanto stiamo facendo in serie A. Ora dobbiamo tornare a vincere anche in Champions». Intoccabile e insostituibile (12 su 12 in campionato, 4 su 4 in Europa e tutte dal 1' al 90') per Antonio Conte e, come il salentino, focalizzato «su un solo obiettivo: stare sempre al top», in Italia e nelle prossime due sfide di Champions League con Slavia Praga e Barcellona, fondamentali per la qualificazione (servono 2 vittorie) agli ottavi di finale.

Per Milan Skriniar deve essere questo l'obiettivo prioritario dell'Inter, dopo la sosta per le nazionali. E, dal ritiro della Slovacchia, il punto fermo di Conte (l'altro Handanovic, sempre presente e mai sostituito come l'ex doriano) non si è nascosto, accettando i complimenti per il ruolino da record in campionato, ma appuntando in calendario i due impegni del 27 novembre e del 10 dicembre con Slavia e Barça. «Nel club c'è grande soddisfazione per quanto fatto finora in serie A, ma ora dobbiamo vincere anche in Champions League - ha proseguito il classe '95 slovacco -. Prima della sosta avevamo un calendario molto fitto, con tante partite ravvicinate. Ma, grazie all'ottima preparazione svolta, le abbiamo affrontate tutte al meglio. Anche a livello personale mi sento benissimo. E sono contento che Conte mi dia grande fiducia e mi faccia giocare sempre».

L'ultima serie di partite è stata di 7 in 20 giorni. La prossima, con altrettanti impegni, ma in 4 settimane. «Quando sei costretto a giocare ogni 2-3 giorni la fatica l'avverti - ha concluso Skriniar -. Soprattutto alla fine delle partite, quando senti che l'energia cala. Per come la vedo io, però, è meglio giocare tante gare di seguito, così non dobbiamo allenarci troppo. Mi piace. E l'obiettivo è sempre quello di stare al top».

A metà della prossima settimana il rientro ad Appiano dello slovacco. Ieri, alla Pinetina, doppia seduta di allenamento alla ripresa della preparazione. Con lavori personalizzati per 6: Sensi, Asamoah, Gagliardini, Bastoni, Politano e Sanchez. I primi 4 in odore di recupero per la trasferta di Torino (sponda granata) di sabato 23.

Giovedì 14 Novembre 2019, 05:01

