Alessio Agnelli MILANO - Confermato senza pregiudiziali da Suning, ma obbligato

Alessio AgnelliMILANO - Confermato senza pregiudiziali da Suning, ma obbligato a vincere per evitare complicazioni e possibili condanne. Il popolo nerazzurro si è già espresso online, votando per l'esonero di Luciano Spalletti e per il sostituto del toscano da giugno (in pole Antonio Conte, seguito a ruota da Josè Mourinho, che si è proposto).Ma, domani sera, il tecnico di Certaldo avrà la prima, importante chance di invertire tendenza, dopo un avvio di 2019 da dimenticare (un solo punto in 3 gare di campionato, con 2 ko e zero gol segnati), e di riprendersi l'Inter, tornando alla vittoria, e all'antico, contro il Parma di D'Aversa. Al Tardini, nel primo crocevia in 5 giorni (l'altro giovedì, a Vienna, contro il Rapid) per Spalletti, i punti fermi del toscano saranno, infatti, Perisic e Nainggolan, i due su cui ha investito di più finora senza venirne ripagato, e, ovviamente, capitan Icardi, a secco da un mese e mezzo in serie A (ultimo gol il 15 dicembre, su rigore, all'Udinese; addirittura due i mesi d'astinenza su azione) e, per la prima volta in carriera, con le polveri bagnate per 6 partite di fila in campionato.Il belga all'11° incrocio con i Ducali senza aver mai segnato, ma con 4 kg in meno per una dieta autoimposta e pronto a risalire la china. Il croato e l'argentino, alle prese con mal di pancia di differente natura (addio mancato e rinnovo in sospeso), ma intenzionati a lasciarsi tutto alle spalle. Anche in panchina non mancheranno le alternative per il toscano. Da Keita Baldé, recuperato e in odore di minuti a gara in corso, a Lautaro Martinez, che scalpita «per un posto in squadra. Sono in una grande società, con tanti grandi giocatori e ho davanti un grande attaccante come Mauro - ha chiosato El Toro -. Ma lotto ogni giorno per una maglia. L'interesse del Betis? Non ne ero a conoscenza. Io ho sempre pensato all'Inter, sono molto felice e amo il club e le persone che ci sono qui. Devo solo approfittare di ogni opportunità che mi danno, per raggiungere gli obiettivi».Risolti anche i problemi con Spalletti «per quel famoso tweet di mio padre, che ha sbagliato ma è umano. Tra me e il mister ora va tutto bene - ha concluso Lautaro -: tutto risolto». E buono anche il primo impatto di Cedric, in ballottaggio con D'Ambrosio per una maglia. «I compagni mi aiutano tanto, come Spalletti. Prepariamo ogni gara con grandi motivazioni - ha assicurato il portoghese -. Sento che potremo ribaltare il trend».riproduzione riservata ®