Alessio Agnelli MILANO - Con Marotta sarà derby d'Italia sul mercato. Non

Alessio AgnelliMILANO - Con Marotta sarà derby d'Italia sul mercato. Non solo in campo, con la sfida del 7 dicembre all'Allianz Stadium come appuntamento clou nei primi giorni da interista. Fra Beppe Marotta la Juventus il conto potrebbe, infatti, aprirsi, e a stretto giro di posta, anche in tema di campagna-acquisti, e di obiettivi condivisi tra il futuro amministratore delegato dell'Inter e Madama. Per l'ufficialità del 61enne varesino in nerazzurro, bisognerà attendere il rientro di Steven Zhang da Nanchino, fissato per il 26 novembre e in tempo per il big match col Tottenham di 2 giorni dopo e per completare l'iter di firma e contratto (da 3 milioni a stagione, bonus inclusi; c'è anche l'ok di Zhang Jindong) con l'ex bianconero.Poi Marotta sarà operativo a tutti gli effetti e con il ruolo di ad con delega per l'area sportiva. Nel settore amministrativo, il referente sarà ancora Alessandro Antonello, confermato amministratore delegato alla recente Assemblea dei Soci e il primo in società a parlare di «Marotta, un grande manager. Abbiamo sempre detto che il progetto è crescere e chiunque possa dare un contributo di esperienza e aiutarci a raggiungere gli obiettivi che ci siamo posti è il benvenuto - ha sottolineato l'ad in seconda -. In questa fase bisogna solo aspettare. Sono manager importanti, come in tutti i business, finché non c'è la firma non si può dire che le cose siano fatte». E un discorso che vale anche sul mercato, con l'Inter in rotta di collisione con la Juventus per Sandro Tonali, talento classe 2000 del Brescia su cui la Signora aveva messo gli occhi da tempo ma che Marotta conta di strappare alla concorrenza, sfruttando il filo diretto con Cellino. L'ad lavorerà a stretto contatto con Ausilio, già focalizzato su altri tre obiettivi monitorati dai bianconeri: Chiesa, Barella e Mancini.E scontato anche l'ok di Marotta a proseguire nei discorsi con Fiorentina, Cagliari e Atalanta per giugno. Ma non solo. Tra sei mesi si libererà a parametro zero Anthony Martial, seguitissimo sull'asse Milano-Torino. E, fra gli svincolati, occhio anche a Areola del Psg, con Cragno nel mirino per il post Handanovic. Per gennaio, invece, una missione quasi impossibile per Marotta: riaprire la trattativa con il Real per Luka Modric, forte dei buoni rapporti con Perez. Staremo a vedere.riproduzione riservata ®