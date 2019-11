Alessio Agnelli

MILANO - «Con il Verona una grande reazione di squadra: vinta una gara difficile in rimonta». Numeri alla mano, il 10° successo in serie A dall'inizio della stagione, per un totale di 31 punti (nel computo anche il 2-2 con il Parma). In classifica, come nessuno in casa Inter nell'era dei 3 punti a vittoria. Con il 2-1 strappato con le unghie e coi denti all'11 di Juric, la banda-Conte mette in carniere un altro record, questa volta rimontando e non facendosi rimontare, come a Dortmund, e strappando l'approvazione convinta del salentino («Riuscire in 12 partite ad avere 31 punti è importante: merito dei ragazzi») e di Antonio Candreva, fra i primi alfieri dell'ex ct e anche il primo a prendere la parola sui social, a remuntada centrata, per dare il via ai festeggiamenti.

«Per come abbiamo giocato, per quanto abbiamo creato, non poteva che finire così», la risposta online di Cristiano Biraghi, altro componente del drappello azzurro che si sta mettendo in mostra dalle parti di Appiano.

Davanti a tutti, Stefano Sensi (in panchina contro il Verona per far gruppo, ma recuperabile dopo la sosta) e Nicolò Barella, sempre più determinante e matchwinner, celebrato da De Vrij («Quando un tuo semplice passaggio diventa un assist», con foto dell'azione a corredo) con un tweet, nell'anticipo di sabato. Ma non solo. Passi da gigante, facilitati «da campioni come Godin, De Vrij e Skriniar a fianco», li sta facendo anche Alessandro Bastoni: «Sto vivendo un sogno, speravo di diventare protagonista - ha chiosato il classe '99 -, ma non me l'aspettavo, è un sogno per me. Conte? Non mi sarebbe potuto capitare allenatore migliore, ama lanciare i giovani. Io cerco di rubare qualche segreto dai più esperti».

Un po' come Lazaro, reduce da un 2 su 2 dall'inizio in A e dal 1° assist (per l'1-1 di Vecino- al 2° gol in 5 giorni- contro il Verona) in nerazzurro con il placet («Ora so di avere una freccia in più al mio arco») di Conte. Poi, da gennaio, arriveranno anche i rinforzi di mercato.

Un centrocampista di qualità e gamba (corsa a 2 tra Vidal e De Paul, più defilati Rakitic e Matic), un esterno da doppia fascia (Darmian) e un vice Lukaku, con Giroud in pole e Mertens (a giugno si libererà dal Napoli a parametro zero) come forte suggestione.

Lunedì 11 Novembre 2019, 05:01

