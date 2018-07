Alessio Agnelli MILANO - Con EpicBrozo e TurboPerisic, anche Vrsaljko e Kovacic.

Martedì 17 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Alessio AgnelliMILANO - Con EpicBrozo e TurboPerisic, anche Vrsaljko e Kovacic. Un'Inter alla croata, con altri due vicecampioni del mondo in aggiunta ai due già in rosa e confermatissimi da Spalletti. Nel taccuino di Piero Ausilio, sono Sime Vrsaljko e Mateo Kovacic i nomi cerchiati in rosso, per completare l'organico e coprire anche gli ultimi due ruoli vacanti nell'undici base del toscano.Il terzino destro dell'Atletico Madrid è un vecchio pallino del diesse (nell'estate del 2013 i primi contatti con la Dinamo Zagabria per il classe '92 di Fiume, poi seguito anche al Genoa e a Sassuolo) e il preferito del tecnico di Certaldo tra i nomi al vaglio per il dopo Cancelo (Zappacosta e Darmian, i piani B e C). Il pressing di Brozovic e Perisic (nel mirino di Mourinho, ma già «concentrato sulla prossima Champions con l'Inter») in nazionale ha prodotto, infatti, l'ok di Vrsaljko al trasferimento in nerazzurro. Manca l'intesa con i Colchoneros, che chiedono 25 milioni e un'operazione a titolo definitivo.Ma, alzando l'asticella del prestito oneroso (dai 5 milioni della prima offerta a 7-8) con diritto di riscatto (per un ammontare complessivo di 25), si potrebbe arrivare al closing in tempi brevi.Più complicata invece la pista Kovacic, di cui il Real non vorrebbe privarsi. Di recente, la Casa Blanca ha rispedito al mittente un sondaggio del City, sparando altissimo (80 milioni di sterline, 90 in euro) per il cartellino dell'ex nerazzurro. Ma un ritorno a Milano in prestito non è da escludere, vista l'intenzione di Mateo di trovare più spazi e continuità d'impiego. In nerazzurro avrebbe il posto assicurato e l'amico Brozovic come compagno di reparto.In ribasso, invece, le quotazioni di Dembelé, più orientato al pre-pensionamento. Prima alternativa a Kovacic, Leandro Paredes, di cui Inter e Zenit potrebbero discutere sabato a margine del test-match di Pisa. Domani (ore 18.30) seconda amichevole a Sion, l'occasione per rivedere Icardi in campo con Lautaro e Karamoh. «Vincere con la Lazio all'ultimo respiro è stato bellissimo - ha dichiarato il francesino, autore di una doppietta a Lugano -. Ora sono molto carico per la Champions». Obiettivo riscatto invece per Dalbert. «Il primo anno non è andata come speravo, ma ho la certezza che il futuro sarà molto positivo, sia per me che per l'Inter»INCIDENTE IN MOTO, GRAVE IL BABY CARLINO - «Forza Pasquale, tutta l'Inter è con te». È il tweet che il club nerazzurro ha dedicato al 16enne Carlino attaccante delle giovanili ricoverato in gravi condizioni presso l'ospedale Umberto I di Nocera (Salerno) dopo un grave incidente in moto.riproduzione riservata ®