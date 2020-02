Alessio Agnelli

MILANO - Col Ludogorets turnover sistematico, con due eccezioni alla regola: Lukaku e Barella. Stakanovisti per vocazione e per questioni di coperta corta, ma domani sera, nel ritorno dei 16esimi di Europa League con i campioni di Bulgaria, l'Inter B di Antonio Conte avrà dalla sua risultato (lo 0-2 di giovedì scorso a Razgrad) e due certezze confermate: Romelu Lukaku e Nicolò Barella, gli imprescindibili del momento e già precettati per il matchday 2 di coppa col Ludogorets e per la sfida-scudetto di domenica con la Juve. In formazione saranno infatti molte le seconde linee rilanciate dal salentino contro i bulgari, per dosare uomini ed energie in ottica derby d'Italia. Ma per il gigante belga e il folletto sardo ancora straordinari, senza soluzione di continuità ed alternative al tema. Nel caso di Lukaku, a pesare è un parco attaccanti privo dello squalificato Lautaro contro il Ludogorets, con Esposito a mezzo servizio (ieri seduta parzialmente in gruppo per il baby, nella migliore delle ipotesi in panchina) e con il solo Sanchez a disposizione. Un'alternativa a Big Rom potrebbe essere il primavera Vergani, un'altra Christian Eriksen avanzato e a supporto del Niño Maravilla. Ma, per il danese, la seconda di fila dall'inizio con l'Inter dovrebbe andare in scena ancora in mediana, come giovedì scorso a Razgrad e nella speranza di una maglia da titolare anche a Torino. Chi le giocherà tutte e due sarà Nicolò Barella, come Big Rom costretto al doppio impegno con Ludogorets e Juventus dalle reiterate defezioni in mediana (anche ieri differenziato per Gagliardini e Sensi; con la Juve qualche chance di panchina per l'orobico).

A completare il reparto Borja Valero in cabina di regia (con pit-stop pre-Juve per Brozovic e Vecino) e la coppia Moses e Biraghi sugli esterni, come a Razgrad, con Candreva e Young a ricaricare le pile per Torino. Esattamente come De Vrij e Skriniar, preservati per Madama e sostituiti come giovedì scorso da D'Ambrosio e Ranocchia. L'unico dubbio in difesa è tra Bastoni e Godin, in un testa a testa per il big match (in leggero vantaggio l'uruguagio, più esperto) e la gara di consolazione. Tra i pali Padelli col Ludogorets, Handanovic (nelle prossime 24 ore nuove visite di controllo alla mano) contro la Juve.

