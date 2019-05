Alessio Agnelli

MILANO - «Ci mancano tre partite che sono come finali per noi: avanti uniti, per affrontarle insieme». In coro e, come sempre, fianco a fianco, a darsi manforte in campo e lontano dal rettangolo di gioco. Milan Skriniar e Stefan De Vrij ormai si esprimono così: all'unisono e facendo coppia fissa dall'inizio dell'anno, e ad ogni occasione.

L'ultima è stata a inizio settimana, a margine di un evento per tifosi all'Hotel Magna Pars di Milano. Ed opportunità colta al volo dai due centraloni dell'Inter, per ribadire unità d'intenti e radar sintonizzati su Chievo, Napoli ed Empoli, gli ultimi scogli fra i nerazzurri e il pass per la Champions. Nel primo appuntamento di lunedì con i veneti, i due saranno costretti a dividersi per l'infortunio rimediato dall'olandese (ieri alla prima seduta di fisioterapia ad Appiano) alla Dacia Arena di Udine. Ma, a sorpresa, potrebbe riposare anche lo slovacco, in diffida e a rischio Napoli con un giallo.

Contro i veronesi certo, infatti, il ritorno nell'11 di titolare di Joao Miranda. Più che probabile, quello di Andrea Ranocchia, fresco di rinnovo fino al 2021 (a 1,5 milioni a stagione) e pronto a ricambiare sul campo: «Non è stato difficile trovare l'accordo, l'Inter per me è sempre stata una famiglia e sono molto orgoglioso - ha sottolineato il 31enne di Assisi - L'Inter deve tornare a vincere titoli, sono troppi anni che se ne parla. Rispetto all'anno scorso, abbiamo fatto meglio, abbiamo un vantaggio in più in classifica. Ora tutte le partite contano tanto per tutti ed è vero che nell'ultimo mese abbiamo fatto meno punti. Ma ci sono state tante difficoltà, anche a livello di infortuni. Adesso dobbiamo chiudere il discorso Champions il prima possibile, non c'è più tempo per fare passi falsi».

Sul mercato, intanto, accelerata per il cagliaritano Nicolò Barella. Incassata la preferenza dell'azzurro, l'Inter è al lavoro con il presidente dei sardi Tommaso Giulini per limare l'esborso cash (sui 30 milioni, nei piani nerazzurri, contro i 50 richiesti dal Cagliari) con 2-3 contropartite (i Primavera Gavioli, Merola e Colidio). E, per l'attacco, attenzione ad Alexis Sanchez, che si è proposto (nei giorni scorsi un summit tra Ausilio e Felicevich, agente dell'ex Barça e Udinese), con lo United pronto ad alleggerire futuri ed eventuali acquirenti di metà dell'ingaggio (20,6 milioni netti l'anno fino al 2022) del cileno.

