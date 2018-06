Mercoledì 6 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Alessio AgnelliMILANO - Chiodo fisso Nainggolan: da luglio Inter di nuovo all'assalto. La richiesta arriva espressamente da Luciano Spalletti, il primo sponsor del tuttocampista belga in nerazzurro e, in casa Inter, forse anche il più convinto del possibile closing con Roma e giocatore, una volta raggiunto il pareggio di bilancio, come da dettami Uefa.Bisognerà scollinare giugno, racimolando 40 milioni di plusvalenze (verso il Genoa il portiere classe '97 Andrei Radu; nelle casse 3-4 milioni). Poi un nuovo tentativo verrà fatto per Radja Nainggolan, dopo il lungo corteggiamento della scorsa estate, interrotto per questioni di budget e di rubinetti chiusi dalla Cina. Per il tecnico di Certaldo è infatti sua la pole position, fra i possibili rinforzi cerchiati in rosso per il centrocampo. Ma, a complicare i piani del ds Piero Ausilio, la valutazione del classe '88 di Anversa: 40 milioni di euro. E il forte legame dell'ex Cagliari con Roma, squadra (nel luglio scorso ha rinnovato fino al 2021) e città (casa appena comprata a Casalpalocco). Prima alternativa nerazzurra al Ninja, Kevin Strootman, compagno alla Roma e sacrificabile (c'è una clausola da 32 milioni) sull'altare del FFP giallorosso come il belga.Sui 30 milioni, invece, la valutazione di Moussa Dembélé, terza scelta, da parte degli Spurs, con l'Inter assestata a 10 di offerta. Quindi, Arturo Vidal, in uscita dal Bayern (per 30 milioni), ma in ribasso e osservato solo a distanza. Sul fronte cessioni, ore calde per Dalbert al Monaco. Tra l'Inter e il club del principato c'è infatti accordo totale su prestito oneroso (a 3 milioni) e diritto di riscatto (a 24 milioni nel 2019) del brasiliano. In giornata la fumata bianca. Scaduto ieri, infine, anche il termine per il riscatto di Rafinha dal Barcellona.L'Inter ci riproverà da luglio, in prestito con obbligo di riscatto tra un anno. Verso la Premier (Wolverhampton, per 40 milioni) Joao Cancelo.riproduzione riservata ®