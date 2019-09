Alessio Agnelli

MILANO - «Che delusione con lo Slavia, in Champions è mancato lo spirito. Ora il derby, per reagire subito e tornare alla vittoria». L'1-1 di coppa ha lasciato strascichi di malumore in casa Inter, acuiti dal battibecco fra Marcello Brozovic e Romelu Lukaku nell'intervallo con lo Slavia Praga e dalla strigliata di Antonio Conte del giorno dopo.

Ma, per Stefan De Vrij, un semplice «incidente di percorso», da analizzare «come abbiamo fatto, rivedendo la partita e sottolineando i nostri errori», ma da archiviare al più presto, e al pari di ogni elemento di turbativa in discussione, per cause, e impegni, di forza maggiore. Quindi nessun caso Brozo-Big Rom, «perché chi dice queste cose non è mai stato in uno spogliatoio» la chiosa dell'olandese a Mediaset e Sky. E nessuna crisi aperta, ma solo «tutta la voglia e concentrazione possibili per vincere contro il Milan- ha proseguito l'ex laziale -. Noi siamo carichi e pronti a guardare avanti e voltar pagina. Il derby è sempre una partita bellissima da giocare, importantissima nel nostro percorso. Abbiamo grande fiducia, dobbiamo dare una risposta».

Quella di domani sarà la terza stracittadina in nerazzurro per De Vrij, già a 2 vittorie su 2, con un gol segnato finora. E l'obiettivo non cambia: «Dobbiamo fare risultato - ha sottolineato l'ex laziale -, anche se sappiamo che il Milan è un'ottima squadra, con giocatori forti e un bravo allenatore. Sarà una partita straordinaria per tutte e due le squadre, dobbiamo prepararci al meglio».

E con lo stesso spirito da battaglia evidenziato nei primi 3 turni di campionato. «Sì, con lo Slavia è mancato proprio questo e non deve più capitare - ha ammonito De Vrij -. Tante cose non sono andate bene in Champions, ma con il mister ci siamo subito messi al lavoro e abbiamo capito che un approccio come quello non è riproponibile. Adesso tocca solo a noi reagire».

A cominciare dalla sfida con i rossoneri. E con tre calibri da 90 nel motore come Godin, Lukaku e Sensi. «Diego è fortissimo, ci aiuta tanto. Col nuovo modulo in difesa va sempre meglio, ma dobbiamo comunque continuare a lavorare - ha concluso Stefan De Vrij - Lukaku ha una fisicità impressionante, è velocissimo, lavora tanto per la squadra. E poi Sensi: ha sorpreso tutti, tecnicamente è super, calcia bene e sa gestire il pallone. Speriamo continui così».

Venerdì 20 Settembre 2019, 05:01

