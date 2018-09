Alessio Agnelli MILANO - Champions-campionato: Spalletti e i suoi ai primi lavori

Lunedì 10 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Alessio AgnelliMILANO - Champions-campionato: Spalletti e i suoi ai primi lavori forzati con 7 partite in 22 giorni. Dall'anticipo di sabato pomeriggio (ore 15) al Meazza contro il Parma, al posticipo di domenica 7 ottobre in casa della Spal. Per l'Inter tre settimane senza respiro, con partite ogni 3 giorni e un solo imperativo: assorbirne l'impatto, risalendo la china in serie A e superando l'ansia da debutto in Champions League contro Tottenham e PSV.La prima sfida della fase a gironi è fissata, infatti, per martedì prossimo, al Meazza, contro gli Spurs di Pochettino, a sole 72 ore dall'impegno con i Ducali di D'Aversa dopo la sosta per le nazionali. Ma anche il prosieguo non è da meno, con Samp (sabato 22, a Marassi), Fiorentina (martedì 25, a San Siro) e Cagliari (il 29, sempre a Milano) a seguire, prima della trasferta di Eindhoven (per il matchday2 di Champions con il Psv del 3 ottobre) e quella di Ferrara di 4 giorni dopo, a chiudere il filotto. E il tecnico di Certaldo sembra aver pronti tutti gli accorgimenti del caso, a cominciare dal turnover, necessario per dosare uomini ed energie già da sabato. E proseguendo con le sedute di allenamento delle prossime settimane, personalizzate per ordine di Spalletti, anche per evitare sovraccarichi di lavoro coi giocatori affaticati o reduci da traumi contusivi in partita.Altra novità, l'abolizione del giorno di riposo fino al 7 ottobre, con sedute di scarico previste ad Appiano all'indomani di ogni gara. E momentaneamente cancellata anche la consueta doppia seduta (mattino, pomeriggio) settimanale dei nerazzurri, di nuovo al lavoro da oggi con Lautaro Martinez alla Pinetina.Il baby bomber, alle prese con un affaticamento al polpaccio, verrà valutato in mattinata. E non è da escludere un supplemento di esami (dopo i test con l'Argentina) per El Toro, anche se le chance di recupero per il Parma sembrano buone. Per Spalletti, invece, dubbio Icardi, ancora negli States per l'amichevole di mercoledì (alle 2 del mattino, in New Jersey) contro la Colombia.riproduzione riservata ®