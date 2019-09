Alessio Agnelli

MILANO - «Capisco che le aspettative siano alte, che dove tocco vinco, ma non è così. In Europa serve tanto lavoro per competere: con lo Slavia voglio intensità e coraggio». Ossia doti che Antonio Conte ha ben radicate nel proprio Dna e che pretende da Handanovic e compagni anche nel debutto in Champions di stasera a San Siro contro i cechi dello Slavia Praga. Dopo il 3 su 3 in campionato, con primato in classifica e 2 punti di vantaggio sulla Juventus, il nuovo re Mida leccese guiderà la sua Inter da battaglia nella prima campagna europea della fase a gironi al cospetto di Zhang Jindong (ieri ad Appiano per i saluti a tecnico e squadra).

Ma la parola d'ordine è sempre la stessa: procedere per gradi «perché Roma non fu costruita in un giorno - ha sottolineato il tecnico salentino in conferenza -. L'entusiasmo dei tifosi è importante per noi, ma non deve essere portato dai risultati. Io sono una persona con i piedi ben piantati per terra, partire bene è positivo, ma siamo anche consapevoli delle difficoltà che potremmo incontrare. Contro lo Slavia dovremo farci trovare pronti, anche a battagliare se necessario».

Quindi, step by step. Ma senza porsi limiti «perché solo strada facendo vedremo che obiettivo potremo porci. Oggi non sarebbe sensato, anche per non avere degli alibi. L'obiettivo è dare il massimo ed essere sempre al 100%, poi vedremo dove saremo arrivati». Come per il campionato sarà infatti «il tempo a dirlo. Abbiamo cambiato tanti giocatori - ha chiosato Conte -, molti sono alla prima esperienza in Champions e l'unico ad aver vinto trofei è probabilmente Godin. Dobbiamo diventare stabili, solo così potremo ambire a giocare per qualcosa di importante».

Rispedita ai mittenti anche l'etichetta di tecnico da campionato. «Io non da Champions? I soliti luoghi comuni, basta che qualcuno dica una cosa in tv e tutti gli vanno dietro. Io ho giocato tre Champions, ma l'ho fatto sempre con creature appena nate Altri invece con squadre già solide, ecco questo possiamo dire ai sapientoni». Poi la chiusura, con polemica, sul modulo. «Solo in Italia siete fissati con queste cose, contro lo Slavia, una squadra molto fisica e veloce sugli esterni, voglio vedere intensità e coraggio - ha concluso Conte -. Lukaku (problema alla schiena, ndr)? Se giocherà è perché avrà dato le garanzie necessarie».

Martedì 17 Settembre 2019

