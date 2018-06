Alessio Agnelli MILANO - «Basta con il dominio-Juventus. Due o tre rinforzi

Lunedì 4 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Alessio AgnelliMILANO - «Basta con il dominio-Juventus. Due o tre rinforzi e ci siamo». Se Luciano Spalletti ha preferito trincerarsi sull'argomento, derubricando la parola scudetto alla voce sogni quasi impossibili, a uscire allo scoperto in vista della prossima stagione è Marcelo Brozovic, nuovo capopopolo di casa Inter, in campo e sui social, e pronto al lancio del guanto di sfida a Madama.A margine del test-match pre-mondiale con il Brasile (ieri, a Liverpool, ko per 2-0), il nazionale croato ha parlato dell'obiettivo appena centrato, «la Champions, un sogno per il club, i fan e la squadra», ma senza porre limiti alla provvidenza per l'immediato futuro. «Per la corsa al titolo anche noi? Spero di sì e che questa situazione cambi - ha proseguito il 25enne di Zagabria dal ritiro della Croazia -. Con altri 2 o 3 rinforzi possiamo interrompere il dominio della Juve».E dare seguito ai segnali di risveglio evidenziati nell'ultimo campionato, «la mia migliore stagione all'Inter finora e nella mia posizione naturale - ha sottolineato EpicBrozo -. Ho giocato le ultime dieci partite davanti alla difesa e mi sono trovato bene. Spalletti all'inizio pensava che avrei potuto rendere al meglio da trequartista. Poi, nel match contro il Napoli, mi ha messo in quel ruolo per 2 o 3 infortuni e non sono più uscito».Meritando i gradi di regista titolare e il sostegno, incondizionato, dei tifosi. «Con i fan non è stato facile, a gennaio sono stato vicino al Siviglia, ma non se ne fece nulla all'ultimo giorno - ha concluso Brozovic -. Poi mi son detto di giocare ogni gara al massimo e gli applausi hanno sostituito i fischi. Ora spero di restare». Anche perché la vita in nerazzurro del croato è cambiata pure in ottica mercato. Non più tra gli indiziati di taglio a racimolare plusvalenze, ma punto fermo dell'Inter che verrà.Come Mauro Icardi, al momento ancora senza un appuntamento per il rinnovo dalla società e in vacanza alle Seychelles con moglie e figli, tra safari (anche un selfie con una zebra a corredo) e mare. Nel weekend, il capitano farà rientro in Italia, prima di ripartire per la seconda tranche di ferie in Argentina. L'occasione giusta per parlare di ingaggio e nuova clausola rescissoria? Nell'attesa, per il centrocampo di Spalletti una lista di grandi nomi al vaglio di Ausilio. Dai romanisti Nainggolan (il sogno) e Strootman( clausola di 32 milioni), al cavallo di ritorno Vidal, già sondato la scorsa estate, e Moussa Dembélé, degli Spurs, in scadenza tra un anno e valutato sui 10 milioni (la prima offerta, con il Tottenham che ne chiede 30) da Suning.riproduzione riservata ®