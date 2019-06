Alessio Agnelli

MILANO - Barella-Lazaro, lavori in corso e Lukaku fissa la deadline. Giorni intensi nella nuova sede dell'Inter di viale Liberazione e non solo per il recente trasloco da corso Vittorio Emanuele.

Al 10° piano del building The Corner, dove si è insediata da lunedì la dirigenza della Beneamata, Marotta e Ausilio si preparano anche ai primi affondi di mercato per due obiettivi cerchiati in rosso in agenda: Nicolò Barella e Valentino Lazaro, centrocampista polivalente ed esterno a tutta fascia, vicinissimi ed espressamente richiesti da Antonio Conte.

Con il classe '97 del Cagliari c'è un'intesa di massima per un quinquennale da 2,5 milioni a stagione, più bonus e a scanso di intromissioni di altri club (Psg di Leonardo e Juve in particolare).

Ma manca ancora l'accordo con il presidente dei sardi, Tommaso Giulini, per quota cash e contropartite da inserire nell'operazione. Nelle prossime 24 ore previsto un nuovo incontro tra Inter e Cagliari. Si riparte dall'ultima offerta di Suning, con Dimarco e Bastoni esclusi momentaneamente dai discorsi, pari a 36 milioni cash più 4 di facili bonus. Ma il Cagliari punta a sfiorare quota 50 fra contanti (36 milioni) e giocatori a corredo. E, ovviamente, con il rientro nella trattativa dei due nerazzurri in bella mostra a Parma nell'ultima stagione. Nei dettagli, Federico Dimarco a titolo definitivo in Sardegna, per una valutazione di 10 milioni.

E in prestito, con diritto di riscatto e contro-riscatto, Alessandro Bastoni, che l'Inter non vuole perdere. Ieri gli agenti dell'ex Atalanta Montipò, Pari e Castellini (collaboratori di Tullio Tinti) sono stati convocati in sede per parlare del ragazzo e di Eder, altro assistito dell'agenzia e possibile cavallo di ritorno nei discorsi con il Cagliari. Novità in vista anche per Barella?

Nell'attesa, procede invece più spedita la trattativa con l'Hertha Berlino per il cartellino del classe '96 austriaco Valentino Lazaro. I tedeschi chiedono 25 milioni, con Suning pronta a concederli ma dilazionati (20 subito, 5 di bonus tra un anno). E fumata bianca ad un passo. Per Edin Dzeko invece nessuna fretta per 2 motivi. L'accordo già raggiunto (triennale da 4 milioni a stagione) con il bosniaco, che si è promesso all'Inter.

E l'imminente uscita di Manolas (verso Napoli), che potrebbe risolvere il problema plusvalenze dei capitolini e ammorbidire la richiesta cash (20 contro 12) per l'ex Manchester City. In uscita dallo United, infine, Romelu Lukaku, anche lui d'accordo su tutto (5 anni a 7,5 più bonus) con l'Inter e convinto di potersi accasare a Milano entro il 7 luglio, giorno della partenza dei Red Devils per il tour estivo.

Intanto l'Inter ha riscattato Politano dal Sassuolo e l'ex attaccante del Genoa Primavera, Salcedo.

