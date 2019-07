Alessio Agnelli

MILANO - Barella: la Roma si ritira, ma per Dzeko è guerra. Un passo indietro, dettato dall'evidenza, «il giocatore ha scelto l'Inter», e da una telefonata del presidente del Cagliari, Tommaso Giulini, che ha sancito, di fatto, l'interruzione dei discorsi, avviatissimi e solo da formalizzare con il club di Pallotta, per il centrocampista della nazionale.

Per Nicolò Barella, da ieri, c'è solo l'Inter, con la Roma che ha detto stop tramite Gianluca Petrachi, neo ds giallorosso, indispettito dagli ultimi sviluppi della trattativa: «Se il ragazzo non ha le motivazioni giuste per venire alla Roma, è giusto che vada all'Inter - la chiosa del diesse capitolino -. Portare dentro un giocatore in modo così forzato è sbagliato. Barella ha scelto l'Inter anche per l'ambizione di giocare la Champions e per Conte, che lo ha chiamato ed è molto bravo a motivare i nuovi acquisti. Noi abbiamo provato ad inserirci, quando il Cagliari ci ha detto che l'Inter stava traccheggiando, ma sono stati i sardi a cercarci. Ora è un capitolo chiuso».

E via libera per Beppe Marotta, pronto all'assalto conclusivo per l'azzurro. Con il ds del Cagliari Marcello Carli già a Milano da inizio settimana, si attende solo il rientro dall'estero di Tommaso Giulini per riprendere i discorsi.

Si riparte dall'ultima offerta sul tavolo: 36 milioni, più 4 di bonus facilmente raggiungibili. Suning potrebbe alzare la posta di altri 4-5 milioni, tra fisso (38 milioni) e bonus (6-7 milioni), per il closing. Da parte di Petrachi, invece, strada sbarrata per Edin Dzeko, se non «per la giusta offerta (20 milioni, ndr). La Roma non deve essere ricattata da nessuno e a me non interessa che un giocatore abbia raggiunto un accordo con un'altra società, cosa deontologicamente già scorretta. Ripeto, non ci faremo strozzare: se l'Inter vuole Dzeko ce lo deve pagare bene, altrimenti non lo faccio».

Quindi, brusca frenata per il bosniaco (Suning è ferma a 10-12 milioni di offerta), ieri in bella mostra su Instagram insieme all'amico Perisic in un selfie da spiaggia. Ed occhi su Fernando Llorente (svincolato dal Tottenham), come prima alternativa.

Nessun dubbio, invece, sull'obiettivo numero 1 per l'attacco: Romelu Lukaku, per cui potrebbe muoversi qualcosa già nei prossimi giorni. Nel weekend non è, infatti, da escludere un blitz oltremanica per un face to face con il Manchester United: gradita la formula (prestito oneroso con obbligo di riscatto: 10+60 la prima offerta nerazzurra), da ridiscutere le cifre dell'operazione.

riproduzione riservata ®

Venerdì 5 Luglio 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA