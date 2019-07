Alessio Agnelli

MILANO - Barella-Inter: nuova puntata, ma la Roma non molla e blocca Dzeko. Un intrigo in piena regola, dopo l'intromissione giallorossa di venerdì scorso nella trattativa fra Cagliari e nerazzurri per il cartellino dell'azzurro, con proposta (35 milioni più Defrel-15 mln- a titolo definitivo, al momento solo verbale) recapitata a Tommaso Giulini. Ma, già in giornata, a margine dell'Assemblea di Lega Calcio in programma in prima convocazione alle 10.30 in via Rosellini, potrebbe arrivare la risposta dell'Inter, tramite Beppe Marotta, segnalato all'evento come il presidente cagliaritano per dirimere la questione.

Per Nicolò Barella l'Inter ha messo, infatti, sul piatto 36 milioni cash, più 4 di bonus facilmente raggiungibili, per un ammontare complessivo di 40, contro i 50 pretesi da Giulini per il nullaosta. Ma nei nuovi discorsi con il numero 1 cagliaritano Marotta potrebbe rimettere sul tavolo anche qualche contropartita per la quadra. Nei pour parler iniziali si erano fatti i nomi di Dimarco, Bastoni ed Eder, poi esclusi dall'ultima offerta nerazzurra per il classe '97. Suning, forte della preferenza di Barella e di un accordo già raggiunto sulla base di un quinquennale da 2,5 milioni a stagione, potrebbe riaprire alla cessione del primo (sui 10 milioni la valutazione di Dimarco) e ai prestiti secchi degli altri due (Eder via Jiangsu). Fermo restando la quota cash di 36 milioni per il closing con il Cagliari.

Con la Roma invece nervi tesi e guerra fredda anche sul fronte Edin Dzeko. Da Pallotta rifiutate già due proposte: 12 milioni più Vergani (5 di valutazione), 5 più D'Ambrosio. E la solita richiesta: 20 in contanti. Oggi visite mediche (tra Humanitas e Coni) e firma (quinquennale da 2 milioni a stagione) per Valentino Lazaro dall'Hertha, sbarcato ieri sera a Malpensa. Domani stessa trafila per Stefano Sensi (5 anni a 1,8) dal Sassuolo. Ieri, invece, ufficiali anche le ultime uscite da plusvalenze (Sala al Sassuolo e Pinamonti in prestito con obbligo di riscatto al Genoa), Zappa al Pescara per 3 milioni. E traguardo (45 mln) centrato.

