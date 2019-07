Alessio Agnelli

MILANO - Barella in, Ninja out: dopo Godin, Sensi e Lazaro, altre due buone notizie per l'Inter. Se per Nicolò Barella le prossime 24 ore potrebbero essere finalmente quelle decisive per il nero su bianco con il Cagliari e per il quarto colpo in entrata targato Antonio Conte.

In viale Liberazione si continua a lavorare anche in uscita e la novità è l'apertura di Radja Nainggolan ad un trasferimento all'estero, accettando il foglio di via emesso dalla società, e confermato dall'ex ct nel faccia a faccia di lunedì a Cornaredo. Latore delle due notizie tanto attese, Alessandro Beltrami, agente del classe '97 cagliaritano e del 31enne belga, in sede nel tardo pomeriggio di ieri (un'ora e mezza di summit con Ausilio, poi raggiunto da Marotta) per fare il punto della situazione sui propri assistiti, pronti a darsi il cambio alla Pinetina.

In giornata, previsto infatti l'ultimo appuntamento con il presidente del Cagliari, Tommaso Giulini, per definire anche la formula dell'operazione-Barella. Dopo l'intesa di massima di lunedì per 45 milioni di valutazione, l'Inter punta ad arrivare al closing tramite un prestito oneroso di 10 milioni, più altri 30 di riscatto obbligato e 5 di bonus. Per l'azzurro pronto un quinquennale da 2,5 milioni a stagione, con visite mediche e firma in programma tra domani e dopo, in tempo per aggregarsi all'Inter di Conte prima della partenza per il tour asiatico.

A differenza di Nainggolan, che potrebbe imbarcarsi per l'Oriente, ma per una nuova avventura professionale in Cina. Nel summit di ieri, Beltrami ha parlato infatti di sondaggi da parte di Dalian e Shanghai Shenua per il Ninja. L'Inter chiede 9 milioni (pari alla quota d'ammortamento annua del belga) per il prestito oneroso o 30 (il valore a bilancio dell'ex giallorosso) per la cessione a titolo definitivo. Nessuna novità, invece, sul fronte Icardi, che continua da separato in casa a Cornaredo senza passi indietro.

Le accelerate previste nei prossimi giorni per Lukaku (possibile summit a Londra con lo United) e Dzeko (previsti anche nuovi contatti con la Roma) potrebbero convincerlo a lasciare. Intanto ad un passo dal Parma Yann Karamoh (13-14 milioni) e tentato dalla Cina anche Joao Mario.

riproduzione riservata ®

Mercoledì 10 Luglio 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA