Alessio Agnelli

MILANO - Barella: è gelo tra Inter, Cagliari e Roma, che ha chiuso con Giulini, ma senza l'ok dell'azzurro. Ieri, a margine dell'Assemblea di Lega che ha radunato a Milano le dirigenze di tutte le parti in causa, sembrava il giorno giusto per la riapertura di un canale fra nerazzurri e sardi per Nicolò Barella. E, invece, il muro contro muro è proseguito anche in via Rosellini, con Marotta e Giulini allo stesso tavolo, ma senza affrontare l'argomento, a dispetto del recente inserimento giallorosso. Per il classe '97 di Cagliari l'Inter non è, infatti, intenzionata ad alzare la posta (36 milioni, più 4 di bonus), né a farsi coinvolgere in pericolose aste con la Roma, per 2 motivi essenziali: la richiesta di 50 milioni per il cartellino di Barella (l'offerta giallorossa prevede 35 milioni, più Defrel, 15), ritenuta eccessiva da Marotta e Ausilio, e la volontà del 22enne sardo, che si è promesso a Conte, pronto a sposarne il progetto e a mettersi di traverso con il Cagliari se non verrà accontentato. A fare il punto della situazione è stato il presidente rossoblu Tommaso Giulini: Marotta? Non abbiamo parlato, ma non ci sono aste in corso per Barella- ha sottolineato il numero 1 cagliaritano-. L'11 giugno abbiamo raggiunto un accordo con l'Inter sulla parte fissa (36 mln, ndr), la cosa più importante in una trattativa. C'erano solo i bonus da discutere: da 20 giorni non sentiamo più l'Inter e non so se sia ancora interessata al ragazzo. Nel frattempo abbiamo chiuso con la Roma, che di recente ci ha fatto un'offerta ancora più importante. Ora credo sia legittimo per Nicolò prendersi un paio di giorni per decidere bene il suo futuro. Anche se i segnali che arrivano dall'entourage di Barella propendono ancora per il nerazzurro e per un rifiuto al trasferimento in giallorosso, come successo già a gennaio con il Napoli. Altro promesso sposo nerazzurro, Romelu Lukaku, che si è presentato invece con una settimana di anticipo (era atteso l'8 luglio) al raduno dello United, ma per accelerare l'addio. Al vaglio di Suning una nuova offerta di 25/30 milioni per il prestito oneroso del belga, più 40/45 di riscatto obbligato nel 2021.

Martedì 2 Luglio 2019, 05:01

