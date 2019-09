Alessio Agnelli

MILANO - Avanti tutta Inter: «L'obiettivo è vincere tutte le partite che disputiamo, come vuole Conte». Nel mirino i 3 punti, sempre e comunque. E, all'indomani della sesta vittoria consecutiva dall'inizio del campionato, anche Roberto Gagliardini, l'uomo della provvidenza a Marassi, rimane allineato con il primo comandamento contiano dello step by step, senza concedersi deroghe sull'argomento.

Contro la Samp l'Inter ha dominato e sofferto da grande squadra, reagendo all'espulsione di Alexis Sanchez (tra le note liete di giornata a dispetto del doppio giallo) e al momentaneo 1-2 di Jankto «con una prova di grande compattezza» e la controreplica immediata dell'orobico, alla prima da titolare e subito a bersaglio, come accade ormai di norma ai centrocampisti di Conte. Tra i grandi numeri dell'Inter del salentino, prima in classifica e sempre a + 2 sulla Juve prima del derby d'Italia di domenica al Meazza, anche quelli di una linea mediana dal gol facile (7 sui 13 di squadra in serie A: 3 Sensi, 2 Brozovic, 1 a testa Candreva e Gagliardini; 8 su 14, contando anche la rete di Barella allo Slavia in Champions League) e trascinata da uno Stefano Sensi in formato top player.

Ma, prima dell'esame Cristiano Ronaldo, c'è l'impegno di mercoledì (ore 21, al Camp Nou) contro il Barcellona. «Con o senza Messi (in forte dubbio per un problema muscolare, ndr)? Meglio che non ci sia da avversario - ha proseguito Roberto Gagliardini ai microfoni di Sky-, ma a Barcellona sarà comunque una gara difficilissima. Prepareremo il match nel migliore dei modi, con l'obiettivo di portare a casa dei punti dopo il pareggio all'esordio contro lo Slavia. E solo al fischio finale inizieremo a pensare alla Juventus, perché vogliamo provare a vincere tutte le partite che disputiamo».

In campionato, finora, percorso netto, proprio come la Grande Inter di Helenio Herrera (7 vittorie nelle prime 7 di campionato nel 66-67 e altro record a portata dei nerazzurri griffati Conte). «E la vittoria di Genova ci ha dato anche maggiore consapevolezza dei nostri mezzi - ha sottolineato Gagliardini -. Siamo rimasti sempre compatti, anche in 10, e abbiamo chiuso la gara con il terzo gol. Le reti dal centrocampo? Il mister ci trasmette coraggio, determinazione. La sua carriera parla da sola: vuole sempre vincere e ci dà grandi stimoli».

