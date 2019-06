Alessio Agnelli

MILANO - Asse caldo Inter-Roma: con Dzeko anche Kolarov e Florenzi per le fasce di Conte. Un supermarket a tinte giallorosse per rifornirsi d'esperienza, leadership e reti alla causa. Nei piani di Beppe Marotta ed Antonio Conte è, infatti, questo l'obiettivo nella trattativa in fase avanzata con il club di Pallotta per il bomber Edin Dzeko e per gli esterni a tutto campo Kolarov e Florenzi, espressamente richiesti dal salentino e subito inseriti nei discorsi fra società per il bosniaco.

Con Dzeko c'è una bozza d'accordo per un triennale da 4 milioni a stagione. Con la Roma si ragiona sulla base di 12-13 milioni cash, più il primavera Merola a titolo definitivo, e a segnare qualche milione in plusvalenze pro Suning. Tra i nomi sondati dai giallorossi anche Radu (appena riscattato dal Genoa per 12 milioni) e Pinamonti, ma, in entrambi i casi, con pochi segnali d'apertura da parte di Marotta & Ausilio.

A prendere la via di Roma potrebbe essere, invece, il brasiliano Dalbert, in uscita (a bilancio pesa ancora 14 milioni; di recente contatti con il Bordeaux) e proposto più conguaglio (di 10 milioni) per Alessandro Florenzi.

A stretto giro di posta, la decisione del club di Pallotta sul capitano giallorosso, su Dzeko e su Aleksandar Kolarov, richiesto a titolo gratuito dall'Inter o dietro modesto indenizzo (2-3 milioni; il 34enne serbo è a bilancio per 2,8). Quasi impossibile, invece, che a trasferirsi nella Capitale sia Mauro Icardi, finito nei pour parler tra club con un'offerta (40 milioni cash, più Dzeko e Kolarov) che Suning accetterebbe di buon grado, ma che non scalda il rosarino. Ormai chiara, infatti, la strategia di Maurito e signora: bloccare il mercato in entrata (vedi Lukaku, l'altro grande obiettivo di Conte in attacco, costo 70 milioni), professando attaccamento alla maglia, in attesa della Juve e di un trasferimento a prezzi di comodo (pro bianconeri, ovviamente) a Torino.

Non dovrebbe, invece, incidere più di tanto l'operazione Kovacic con il Real Madrid. Se il Chelsea rinuncerà al diritto riscatto (per 50 milioni) dopo l'anno di prestito, il croato potrà infatti tornare a Milano con la stessa formula. Sulla base di 30 milioni cash, più 3 giocatori (Bastoni in prestito, Eder e Dimarco a titolo definitivo) a parziale contropartita, la trattativa con il Cagliari per Nicolò Barella, agli sgoccioli.

riproduzione riservata ®

Martedì 11 Giugno 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA