Alessio Agnelli MILANO - Aspettando Lukaku, Conte torchia tutti a Singapore.

MILANO - Aspettando Lukaku, Conte torchia tutti a Singapore. A dispetto del lungo trasferimento in aereo che ha portato l'Inter nella città stato del Sud-Est asiatico nella prima mattinata di ieri (ora italiana, le 9 locali, con differenza di fuso di 6 ore), Handanovic e compagni hanno cominciato subito ad alta intensità la prima tappa della tournée in estremo Oriente, sottoponendosi ad una doppia seduta di allenamento in preparazione al test-match di sabato (ore 13.30 italiane, diretta TV su Sportitalia) contro il Manchester United di Lukaku, per l'International Champions Cup.

Fra una sessione di lavoro e l'altra, pranzo in albergo (il lussuoso JW Marriott Hotel Singapore South Beach) per i nerazzurri e primi contatti con i tifosi locali per autografi, foto e selfie assortiti, con un vincitore a sorpresa: Radja Nainggolan, il più gettonato ma sempre in uscita come Mauro Icardi, il grande assente. La mancata convocazione dell'ex capitano è costata 350 dollari (il prezzo di una notte al Marriot) a Melvin Phuang, grande fan di Maurito, «ma metterò in cornice la maglia autografata dal Ninja». Il rosarino è, infatti, a 10.000 chilometri di distanza, ad allenarsi in solitaria ad Appiano (anche ieri una seduta mattutina con lo staff- allenatore, preparatore e medico- messo a disposizione dalla società) e a meditare sul futuro con due opzioni su tutte: Juve e Napoli.

La priorità degli Icardis è per il bianconero, ma con apertura all'azzurro partenopeo, se da Torino non arriveranno notizie entro il 10 agosto. Chi si avvicinerà sensibilmente all'Inter già in giornata è, invece, Romelu Lukaku, atteso a Singapore con lo United e dispensato anche dall'ultima amichevole del tour australiano (ieri contro il Leeds United, dopo il forfait contro il Perth Glory).

Ufficialmente per una contusione subita in allenamento, ma per SkySports UK solo l'ennesimo segnale dell'imminente trasferimento all'Inter del bomber belga. Suning ha pronta, infatti, una seconda offerta (60 milioni, più bonus per arrivare ad un ammontare complessivo di 75-80) che potrebbe far breccia in tempi brevi. Sempre in stand-by, invece, la trattativa con la Roma per Edin Dzeko, cercato da club cinesi, ma, per ora, fedele alla parola data all'Inter e a Conte e sempre in attesa.

Giovedì 18 Luglio 2019, 05:01

