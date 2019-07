Alessio Agnelli

MILANO - Anche Sensi alla corte di Conte. Dopo Lazaro e Godin, annunciati lunedì, l'Inter ha messo a segno il terzo colpo in 48 ore, ufficializzando nella giornata di ieri l'arrivo, via Sassuolo e a titolo temporaneo annuale con diritto di opzione (5 milioni per il prestito oneroso, 20 per il riscatto tra un anno, più Marco Sala-5 mln- a titolo definitivo in Emilia), del regista della Nazionale, Stefano Sensi. Per l'azzurro, accompagnato dal suo agente Beppe Riso, subito le visite mediche con l'Inter all'Humanitas di Rozzano e gli esami di idoneità sportiva al Centro Coni di via Piranesi, poi la firma del contratto (subordinato al riscatto nel 2020, per i prossimi 5 anni a 1,8 milioni a stagione), apposta nel pomeriggio in sede. All'uscita da viale Liberazione anche le prime parole di Sensi da nerazzurro: «Sono felice di essere un giocatore dell'Inter e sono contento della scelta che ho fatto - ha chiosato l'ex Sassuolo, dribblando l'argomento Milan, bruciato all'ultimo da Marotta -. Mi aspetto una grande stagione. Forza Inter». E appuntamento a Lugano, da lunedì prossimo, per il battesimo del campo con Handanovic e compagni. Al raduno (domenica, a Milano) e alla prima fase della pre-season in Svizzera ci sarà anche Valentino Lazaro, esterno di quantità e qualità, abile nei cross, negli assist e negli uno contro uno, fortemente voluto da Conte. Per il nuovo Cuadrado(copyright dell'ex ct) anche un passato da free styler, documentato da Youtube. E tutte le carte in regola per divertire e divertirsi: «Spero di fare bene e di avere un futuro luminoso in questa società. Le prime impressioni sono fantastiche - ha sottolineato il classe '96 austriaco a InterTV -, non sapevo ci fosse tutta questa attesa per me e sono molto felice dell'affetto che ho ricevuto. L'unica cosa che posso fare è dare il massimo in campo per ripagare la fiducia».

Nella scelta decisivo Antonio Conte, «uno dei motivi per cui ho deciso di venire qui. Gli ho parlato di recente - ha concluso Lazaro -, circa 10 giorni fa. Mi ha detto cosa si aspetta e pretende da me. Penso di poter imparare tanto da lui e spero di poter realizzare grandi cose. Ormai manca poco all'inizio del ritiro: non vedo l'ora».

Esattamente come Romelu Lukaku, al lavoro con lo United a Carrington ma in lista d'attesa per Lugano e per l'Inter di Conte. Il bomber belga vorrebbe chiudere la pratica, prima della partenza dei Red Devils (l'8 luglio) per l'Australia. In settimana nuovo contatto tra club e nuova proposta (25 milioni di prestito biennale, 45 di riscatto obbligato) di Suning.

riproduzione riservata ®

Mercoledì 3 Luglio 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA