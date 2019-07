Alessio Agnelli

MILANO - Anche Lukaku a Singapore, ma da Manchester niente sconti. Da ieri l'Inter e Romelu Lukaku si sono avvicinati anche geograficamente, ritrovandosi a pochi chilometri di distanza nella città stato del Sud-Est asiatico per l'impegno di International Champions Cup, in scaletta domani (ore 19.30 locali, 13.30 italiane, con diretta TV su Sportitalia) nella splendida cornice del National Stadium (55mila posti a sedere, già sold out), tra nerazzurri e Red Devils.

Ma sul fronte societario, al momento, continua a perdurare lo stand-by e la linea dura dello United, che pretende 75 milioni di sterline (al cambio più di 83 in euro) per privarsene, come comunicato da Ed Woodward a Piero Ausilio nel summit londinese di giovedì scorso.

Da allora, infatti, nessun contatto fra i due club per Lukaku, ma da viale Liberazione l'offerta giusta potrebbe già essere inoltrata nel weekend, con 67-68 milioni subito e altri 11-12 in bonus, per salire quasi a quota 80 e avvicinarsi così alle richieste degli inglesi. L'incognita rimane la formula dell'operazione, con apertura di Suning all'acquisto a titolo definitivo del belga, ma dilazionato in 2-3 tranches. Nell'attesa, Antonio Conte dovrà limitarsi ad ammirare Lukaku a distanza. E da avversario, ammesso e non concesso (tenuto conto dei due forfait di pre-season contro Perth Glory e Leeds United, l'ultimo mercoledì) che il gigante d'Anversa sia della partita contro Handanovic e compagni. Tutto sarebbe più facile, se in cassa ci fossero i 60-/70 milioni previsti dalla cessione di Icardi. E, in tal senso, qualcosa potrebbe muoversi in tempi brevi da Napoli, con De Laurentiis pronto a sfidare la Juve a suon di milioni.

Per la precisione 60, tra fisso e bonus, per l'Inter e 7,5 netti l'anno (9,5 con bonus) per Maurito, che aspetta Madama, ma senza preclusioni per l'11 di Ancelotti. Le alternative a Lukaku portano, invece, i nomi di Zapata (60 mln la valutazione dell'Atalanta), Rebic (Eintracht, 40), Rafael Leão (Lille, 35) e della new entry Cavani, percorribile per cartellino (è a scadenza tra un anno), meno per ingaggio (12 mln a stagione) e carta d'identità (32 anni). Per Dzeko si attende invece Higuain alla Roma per il via libera di Petrachi. Per Borja Valero possibile ritorno alla Fiorentina.

