Alessio Agnelli

MILANO - Allarme Inter: per Brozovic rischio distorsione con interessamento dei legamenti. Domenica ha lasciato il Via del Mare di Lecce in stampelle, senza appoggiare la caviglia destra infortunata e decisamente scuro in volto. Ma Marcelo Brozovic e Antonio Conte dovranno aspettare questo pomeriggio per i primi responsi dello staff sanitario nerazzurro. Alla ripresa degli allenamenti di Handanovic e compagni ad Appiano, il croato è atteso infatti in infermeria per nuovi accertamenti, nella speranza di escludere, passato il gonfiore, eventuali lesioni ai legamenti o fratture alla caviglia.

I tempi di recupero potrebbero variare dai 20 giorni al mese e mezzo, nella peggiore delle ipotesi. E, a seconda del verdetto (possibili anche ulteriori test clinici all'Humanitas di Rozzano per Epic Brozo), l'Inter potrebbe anche correre al riparo con un centrocampista in più dal mercato.

Oltre a Christian Eriksen, già d'accordo con Suning fino al 2024 (a 9 milioni a stagione) e in attesa del via libera del Tottenham (al lavoro gli intermediari nerazzurri: pronta una nuova offerta da 18 milioni, tra giovedì e venerdì il blitz a Londra di Marotta), non è da escludere un ritorno su Nemanja Matic, vecchia conoscenza di Conte, in regime di svincolo dallo United e possibile soluzione d'emergenza low cost, tenuto conto del forte interesse dei Red Devils per Matias Vecino. Ad un passo invece Victor Moses, esterno destro nigeriano classe 90 di proprietà Chelsea, negli ultimi 4 mesi in prestito al Fenerbahçe. Ieri la conferma di Lampard. «I colloqui sono in corso. So che comunque sta rientrando, ma per andare da un'altra parte».

Tra oggi e domani lo sbarco di Moses a Milano per visite e firma (prestito di 6 mesi, al giocatore 2,5 milioni fino a giugno) con l'Inter. A fargli spazio Valentino Lazaro, sulla via di Newcastle (o Lipsia, in seconda battuta) entro giovedì. Mentre per Politano resta in piedi l'ipotesi Roma, senza Spinazzola nell'operazione ovviamente e in semplice prestito con diritto di riscatto. E, ad augurarselo, è pure Olivier Giroud, già definito nei dettagli con il Chelsea, ma in attesa dell'uscita dell'ex Sassuolo per unirsi al gruppo.

Martedì 21 Gennaio 2020, 05:01

