Alessio Agnelli MILANO - Allarme Inter: in mediana va ko anche Gagliardini e

MILANO - Allarme Inter: in mediana va ko anche Gagliardini e scelte obbligate contro Roma e Barça. Un nuovo stop, ad aggiungersi a quelli di lunga data di Nicolò Barella e Stefano Sensi, appena fermato da un nuovo consulto medico e recuperabile, come il sardo, solo da gennaio.

Antonio Conte, per la doppia sfida con giallorossi e blaugrana, dovrà fare di necessità virtù a centrocampo, tenuto conto della «distrazione miotendinea alla pianta del piede destro» (l'esito degli esami effettuati ieri mattina all'Humanitas) rimediata da Roberto Gagliardini contro la Spal, «da rivalutare la prossima settimana», ma con poche chances di esserci in Champions League, e in considerazione dei presenti, tre uomini per tre posti: al secolo Marcelo Brozovic, Borja Valero e Matias Vecino, i superstiti del salentino. E costretti agli straordinari sia venerdì sera in campionato che martedì in Champions, a meno di soluzioni d'emergenza e nient'affatto da escludere da parte dell'ex ct.

Una su tutte Candreva da mezzala, con Lazaro e Biraghi in fascia, per far rifiatare Borja Valero, il meno avvezzo agli straordinari. Ma anche Skriniar avanzato, stile Slovacchia. Conte sperava nel recupero di Stefano Sensi, ma gli esami effettuati con uno specialista di casa Bayern a Monaco di Baviera questo lunedì hanno confermato il persistere del problema alla regione adduttoria della gamba destra, allungando i tempi di recupero. Per l'ex Sassuolo, quindi, appuntamento a gennaio, dopo la pausa natalizia, quando in soccorso di Conte potrebbe arrivare anche qualche rinforzo di mercato nel reparto.

La nomination del salentino è per Arturo Vidal, il preferito, quelle della società a favore di De Paul e Kulusevski, ma apprezzati anche dall'ex ct. Molto dipenderà dal pranzo pre-Champions di martedì con la dirigenza del Barcellona. La prima occasione per sondare i catalani, circa un prestito con diritto di riscatto del cileno a gennaio. Ma anche un assist ai blaugrana per iniziare a parlare di Lautaro, il preferito di Messi, per giugno, assicurano dalla Spagna. Altro nome caldo in chiave Inter, quello di Christian Eriksen, che non rinnoverà con il Tottenham e sarà libero di firmare a parametro zero con un altro club da febbraio per il prossimo giugno. Sul danese anche la Juve e un altro derby in vista, come per Chiesa e Tonali.

