Alessio Agnelli

MILANO - All-in Inter: sul piatto Coppa Italia, scudetto ed Europa League in 8 giorni. Dalla sfida di domani al San Paolo, per la semifinale di ritorno di Tim Cup con il Napoli, all'impegno continentale di giovedì prossimo al Meazza contro il Getafe, per l'andata degli ottavi di finale. E in mezzo Juventus-Inter, la madre di tutte le partite: prima in programma a porte chiuse domenica scorsa, poi rinviata e posticipata al 13 maggio e ora in via di programmazione lunedì (oggi la ratifica dell'assemblea straordinaria di via Rosellini, Marotta e Zhang permettendo) allo Juventus Stadium con tifosi presenti, e al posto di Inter-Sassuolo di domenica, per la terza sfida dentro o fuori della banda Conte nei prossimi 8 giorni.

Si comincerà dall'impegno contro gli azzurri di Gattuso, senza molti fattori a favore (Napoli in casa e forte dell'1-0 del 12 febbraio a Milano), ma con la voglia di ribaltare ogni pronostico e statistica.

Nella sua storia, l'Inter non è mai riuscita a qualificarsi in una doppia sfida ad eliminazione diretta di Tim Cup, dopo aver perso la prima in casa. Servirà un'impresa, come quelle centrate da Trapattoni, Simoni e Leonardo (tutti ko al Meazza e poi vittoriosi e qualificati fuori casa) in Europa sulla panchina nerazzurra. E, nei piani di Antonio Conte, anche l'Inter dei titolarissimi, per partire subito col piede giusto, a salvaguardia dell'obiettivo Coppa Italia. Contro il Napoli, certo il rientro di Handanovic tra i pali, come quelli di De Vrij e Skriniar nei tre di difesa. Restano i dubbi Godin o D'Ambrosio, come terzo marcatore di ruolo, ed Eriksen o Vecino, come seconda mezzala. Ma Brozovic e Barella non si discutono in mediana, al pari di Candreva e Young sugli esterni e della coppia Lukaku e Lautaro in avanti.

Per tutti straordinari in arrivo, domani e lunedì, contro Madama. Ma, nella sfida-scudetto con la Juve, l'Inter potrà contare su una certezza in più, «Antonio Conte, un leader come Van Gaal e un vero vincente - il tributo di Stefan De Vrij-. Con lui tutti i giocatori partono sullo stesso piano e i risultati si vedono immediatamente. Si tratta solamente di capire certi meccanismi, ma siamo migliorati tanto dall'ultima partita con la Juventus». Quindi l'ultimo step: il Getafe, nell'andata degli ottavi di Europa League di giovedì prossimo al Meazza. Magari con più di un cambio per turnover, ma senza perdere la bussola continentale.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 4 Marzo 2020, 05:01

