Alessio Agnelli

MILANO - Al rush finale per Sensi, in dirittura anche Barella. In casa Inter, racimolato o quasi il tesoretto necessario per chiudere i conti-plusvalenze (traguardo a 46 milioni, già in cassa 36,5) con l'Uefa, è arrivato finalmente il momento delle prime accelerate in entrata dopo Diego Godin, con due nomi in pole position per il centrocampo di Conte: Stefano Sensi e Nicolò Barella, il primo già definito col Sassuolo e all'ultimo step di visite e firma, il secondo ancora da sbloccare con il Cagliari, ma promesso sposo nerazzurro come il compagno di Nazionale.

Per Sensi sono ore caldissime. All'intesa con il dg emiliano Carnevali per un prestito oneroso con diritto di riscatto (5 milioni subito e 25 tra un anno) si è, infatti, aggiunta quella con il classe '95 di Urbino per un quinquennale da 1,8 milioni a stagione, redatto giusto ieri dall'avvocato nerazzurro Angelo Capellini, in sede per tutta la mattinata con Dario Baccin. Tanto che la firma dell'ex regista neroverde potrebbe arrivare già in giornata o al più tardi domani, con blitz da Formentera (dove è in vacanza con la fidanzata) per le visite di idoneità sportiva (tra Humanitas e Coni) e per il nero su bianco con l'Inter. A corredo dell'operazione-Sensi, anche il trasferimento al Sassuolo dell'attaccante della Primavera Edoardo Vergani, classe 2001, per 5 milioni di plusvalenze.

Con il Cagliari potrebbe, invece, essere Federico Dimarco a sbloccare l'attuale stato d'impasse per Nicolò Barella. Con l'ex parmense (valutato 10 milioni, a bilancio per 4,5) a titolo definitivo in Sardegna, più 36 milioni cash, 4 di bonus e il prestito di Bastoni (tra i papabili anche Eder, dal Jiangsu Suning), l'affare potrebbe andare in porto in tempi brevi.

Come certificato anche dal lungo incontro che ha visto protagonisti Alessandro Beltrami, agente di Barella, e Piero Ausilio, ieri pomeriggio in sede. Nel summit si è parlato pure di Radja Nainggolan, altro assistito nerazzurro del procuratore e sacrificabile al giusto prezzo (30 milioni). Esattamente come Mauro Icardi, finora senza proposte concrete e in Polinesia a meditare sul futuro. Per il rosarino rimane la via di fuga Juventus, ma impraticabile senza uno scambio alla pari con Dybala.

Martedì 25 Giugno 2019, 05:01

