Alessio Agnelli MILANO - Accelerata Kulusevski, ma occhio sempre a Vidal: in

MILANO - Accelerata Kulusevski, ma occhio sempre a Vidal: in mediana Conte punta al bi-turbo per la volata-scudetto. Due centrocampisti al prezzo di uno, mutuando uno slogan da supermarket in tempi di saldi.

Ma, al di là del robusto investimento che l'Inter dovrà mettere in conto per il classe 2000 svedese, è questo il progetto di Marotta e Ausilio per l'imminente campagna acquisti di gennaio: Dejan Kulusevski più Arturo Vidal, il primo a titolo definitivo dall'Atalanta via Parma, il secondo in prestito dal Barcellona, per non appesantire troppo il bilancio e avere ancora qualche margine di manovra (Marcos Alonso o Matteo Darmian per l'out di sinistra) sul mercato. Con il club di Percassi, i discorsi sono, infatti, avviatissimi per Kulusevski. Si tratta sulla base di 40 milioni di euro, con il Parma (titolare delle prestazioni del 19enne svedese fino a giugno) che potrebbe essere indennizzato da Beneamata e Dea tramite i prestiti di Dimarco e Barrow, molto apprezzati da D'Aversa.

Massima apertura anche da parte di Stefano Sem, agente del ragazzo: «Se a gennaio dobbiamo interrompere il percorso iniziato a Parma dev'essere per l'occasione della vita, non tanto economicamente quanto a livello di progetto sportivo - ha sottolineato il procuratore a Radio Punto Nuovo -. Dejan vorrebbe giocare in un grande club, vuole un grande salto, ragionato e studiato, mettendo d'accordo tutte le parti. È seguito anche all'estero, in Premier, poteva andarci già questa estate ma prima dell'approdo in una big era giusto che si affermasse. Ora ha fame e voglia di arrivare». Con l'Inter, che potrebbe garantirgli un bel banchetto.

Dopo Barça-Real di stasera, non sono da escludere, invece, nuovi contatti tra Fernando Felicevich, agente di Vidal, e la dirigenza blaugrana, per il via libera del cileno. La conditio sine qua non di Suning è il prestito secco, o con diritto di riscatto, soluzione che il Guerriero confida di spuntare per ricongiungersi a Conte già a gennaio. Chi è in calo, invece, è Rodrigo De Paul (30 milioni), retrocesso a prima alternativa a Kulusevski. Ieri, intanto, cena di Natale per l'Inter e tutti i suoi dipendenti (oltre 500 invitati). A fare gli onori di casa il presidente Zhang, con Conte, squadre (anche l'Inter Women) e dirigenza al gran completo.

Il presidente ha detto: «Lavoriamo insieme per raggiungere i nostri obiettivi». Mentre Conte rilancia: «Abbiamo il dovere di rendere l'Inter ogni giorno più forte».

Mercoledì 18 Dicembre 2019, 05:01

