Alessio Agnelli MILANO - «Abbiamo lottato tanto per il visto Champions.

Mercoledì 30 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Alessio AgnelliMILANO - «Abbiamo lottato tanto per il visto Champions. L'anno prossimo ci sarò». I dubbi sul futuro li aveva spazzati via già settimana scorsa, derubricando a semplici pour parler di mercato i tanti sondaggi delle big d'Europa (dai 2 club di Manchester a Real e Barça) col suo agente Karol Csonto.Ma, dal ritiro della Slovacchia, Milan Skriniar ha voluto ribadire il concetto, autoconfermandosi in nerazzurro anche per il 2018-19. «Questa stagione è stata molto positiva, sia dal punto di vista personale, sia da quello della squadra, che è riuscita a qualificarsi in Champion dopo 7 anni (l'ultimo pass nella stagione 2010-11, 2° posto dietro il Milan, ndr). Penso sia una grande cosa per tutti gli interisti - ha sottolineato l'ex sampdoriano -, tifosi e giocatori, perché abbiamo combattuto fino all'ultima partita. E l'emozione è stata enorme. Quindi, non vedo l'ora di ricominciare». Ovviamente a Milano e in coppia con Stefan De Vrij, che ritroverà domani sera a Trnava in Slovacchia-Olanda, dopo il rendez-vous del 20 maggio all'Olimpico per lo spareggio-Champions.Da luglio, formeranno la coppia di centrali titolari Miranda permettendo) dell'11 di Spalletti, coadiuvati a sinistra da Kwadwo Asamoah, già definito nei dettagli da Ausilio. In difesa, manca l'ultimo tassello, il terzino destro, con chance remote (Eder) per il rinnovo del prestito di Cancelo con il Valencia (domani la scadenza per il riscatto, che non verrà esercitato) e con Vrsaljko, Florenzi e Semedo come possibili alternative.Per gli esterni d'attacco, passi in avanti con l'entourage di Simone Verdi (costo 25 milioni, ma con il Bologna disposto a ragionare su qualche giovane in contropartita), il possibile erede di Candreva, sul mercato. E occhi anche su Matteo Politano, il 2° obiettivo (dopo Verdi) in comune con il Napoli, ma con corsia preferenziale per i nerazzurri. Come Rafinha, che continua a premere per il rinnovo del prestito a Milano da luglio. Prima, però, l'Inter dovrà cedere per comprare.E, nella rincorsa ai 40 milioni in plusvalenze (già 8 garantiti da Kondogbia al Valencia) da presentare a bilancio entro fine giugno, attenzione ai baby nerazzurri (su tutti Pinamonti, 7 milioni, poi Manaj, 2 già concordati col Granada, Longo, Bardi, Puscas, Valietti, Emmers, Zaniolo e Vanheusden) e a un tesoretto, che potrebbe portare altri 15-20 milioni in cassa.riproduzione riservata ®