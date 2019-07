Alessio Agnelli

MILANO - AAA, cercasi punte disperatamente: Lukaku e Dzeko nervosi, Conte di più. Uno stato di inquietudine generale, alimentato dalle difficili trattative con Manchester United e Roma per i due eredi designati di Mauro Icardi, e dalla prova del campo, insindacabile e al di sotto della sufficienza contro il Lugano, alla voce attacco (a disposizione solo Esposito, Longo e Vergani, con Politano ko e Lautaro in vacanza), nel primo test-match di pre-season.

Antonio Conte ha vissuto così la sua prima settimana da tecnico dell'Inter: in perenne attesa di notizie da viale Liberazione su Edin Dzeko e Romelu Lukaku, obiettivi dichiarati già d'accordo su tutto con Suning (per il bosniaco pronto un triennale da 4,5 milioni a stagione; per il belga un quinquennale da 9 netti l'anno, bonus compresi), ma ancora senza nullaosta da giallorossi e Red Devils per raggiungerlo in nerazzurro. Nelle prossime sfide del tour asiatico Handanovic & C. incroceranno, infatti, i guantoni con United (sabato a Singapore), Juve (il 24, a Nanchino) e Psg(il 27, a Macao), non propriamente il Lugano Calcio, e il problema attacco si riproporrà inevitabilmente, senza soluzioni di mercato. Il rimedio numero 1 si chiama Romelu Lukaku, al lavoro con l'11 di Solskjaer in Australia (ieri il ritorno in gruppo, salutato con un like da D'Ambrosio, dopo il forfait contro il Perth Glory in amichevole) ma con la testa già a Milano e all'Inter di Conte.

In settimana, con Marotta e Ausilio dispensati dalla prima tappa del tour asiatico a Singapore, previsto un nuovo blitz negli uffici londinesi dello United, nel tentativo di chiudere per il belga prima dell'incrocio di sabato sul campo. Dagli inglesi è arrivato l'ok al prestito oneroso con obbligo di riscatto e al pagamento dilazionato, ma in due tranche e per 80 milioni complessivi (al vaglio di Suning un'offerta da 60 più bonus, più o meno difficili, per arrivare alla cifra richiesta).

Sul fronte Dzeko, invece, la differenza tra domanda e offerta è di soli 6 milioni (18 contro 12).

E nei prossimi giorni Inter e Roma torneranno a discuterne, anche per assecondare il bosniaco, sempre più nervoso. Alternative ai due, Rebic dell'Eintracht Francoforte, Zapata dell'Atalanta e Rodrigo del Valencia.

