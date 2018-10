Alessio Agnelli MILANO - AAA, cercasi il vero Perisic. Con il derby alle porte

Martedì 16 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Alessio AgnelliMILANO - AAA, cercasi il vero Perisic. Con il derby alle porte è questa la missione di Luciano Spalletti nei prossimi 5 giorni di allenamento pre-Milan: recuperare alla causa il 29enne di Spalato, restituendogli smalto, fiducia e gol perduti. L'ultimo sigillo di Ivan Perisic è datato, infatti, 1° settembre, a Bologna, e a chiudere le marcature sul 3-0 (il 26 agosto il primo gol del croato, al Torino) dopo l'assist a Candreva per il raddoppio. Poi il calo verticale, con 4 gare di campionato (2 partendo dalla panchina contro Samp e Cagliari) e 2 di Champions sotto traccia e senza andare a referto fino alla trasferta di Ferrara, prima della sosta, con il filtrante vincente per il 2-1 di Icardi, che ha cancellato un'altra prestazione in chiaroscuro.Ma per Ivan Perisic è arrivato il momento di accelerare, ritrovando continuità di rendimento e di pericolosità offensiva nell'arco dei 90 minuti e a cominciare dalla sfida con i rossoneri, giustiziati a più riprese negli ultimi derby. Nei 4 incroci di campionato della passata stagione e della precedente, quattro infatti le azioni da rete prodotte, tra gol (uno, il 20 novembre 2016, per il 2-2 finale in casa Milan) e assist (due per Icardi e uno, da rimessa laterale, per Candreva), dall'esterno sinistro croato contro i cugini. E l'obiettivo è incrementarle già da domenica, partendo da un programma di lavoro specifico, e personalizzato, sul campo.A dare una mano a Perisic e Spalletti, il ct della Croazia Zlatko Dalic, che ha dispensato l'ex Wolfsburg dal test-match di ieri con la Giordania, restituendolo al tecnico toscano - e a pieno regime - già dall'allenamento di questa mattina. Ad Appiano Gentile da oggi anche Kwadwo Asamoah, che ha beneficiato della cancellazione di Ghana-Sierra Leone e si aggregherà subito ai compagni, come l'azzurro Gagliardini. Già in gruppo da ieri, invece, Sime Vrsaljko e Danilo D'Ambrosio, nuovamente a disposizione e in ballottaggio per il ruolo di terzino destro contro i rossoneri (in campo chi supererà meglio i controlli di venerdì). Ancora a parte, infine, Marcelo Brozovic (ieri differenziato a ritmi sostenuti), ma il recupero del regista croato (con i compagni tra oggi e domani) non sembra in discussione per il derby.riproduzione riservata ®