Alessio Agnelli

MILANO - A Barcellona contro i fantasmi di Messi e del passato. Se il fuoriclasse blaugrana aleggerà fino all'ultimo sul big match di domani sera al Camp Nou, causa un'elongazione all'adduttore sinistro rimediata martedì scorso a Villarreal e oggetto di valutazione di Valverde (ieri i primi passi in gruppo per la Pulga) nelle prossime ore, ma senza troppe speranze per il campo, Antonio Conte e la sua Inter contro i catalani avranno, invece e di sicuro, il peso della storia, e delle statistiche, deficitarie in quel di Barcellona dal primo incrocio del 7 maggio '59 (4-0 per il Barça), da sostenere per tornare a casa con punti preziosi in ottica qualificazione.

Dopo il pareggio nell'esordio del Meazza contro lo Slavia Praga, serve un risultato positivo nel tempio inespugnabile del Tiki Taka per rimettersi in carreggiata anche in Champions League. E senza farsi condizionare dalla striscia d'imbattibilità di Messi e compagni al Camp Nou (dal 2013 32 partite di Champions con 29 vittorie e 3 pareggi) o dai fantasmi del passato.

L'unico successo nerazzurro in casa blaugrana è datato, infatti, 14 gennaio '70, in Coppa delle Fiere, come la prima sfida persa senza colpo ferire, ma con i nerazzurri di Heriberto Herrera corsari per 2-1 grazie a Boninsegna e Bertini, gli unici, a oggi, ad essere andati a bersaglio al Camp Nou per la Beneamata. Da allora, 4 ko, tutti in Champions League. Il primo nel 2002-03, seconda fase a gironi, per 3-0.

Due nel 2009-10, l'anno del Triplete: 2-0 nella fase a gironi e l'1-0 indolore (con finale raggiunta grazie al 3-1 di Milano) in semifinale. E l'ultimo l'anno scorso, per 2-0, con l'ex Rafinha ad aprire le marcature per i blaugrana. Insomma, non propriamente il miglior viatico per Handanovic e compagni e per mister Conte.

Ma per il salentino (già a caccia del record nerazzurro di 7 vittorie dall'inizio in serie A, griffato Helenio Herrera) anche un altro tabù da sfatare, e una nuova pagina di storia da scrivere. Per farlo Conte si affiderà ai titolarissimi, senza lesinare energie in ottica Juventus. In difesa certo il rientro di Godin (con De Vrij e Skriniar). In mediana quello di Barella (unico dubbio tra D'Ambrosio e Candreva per l'out di destra). E davanti Romelu Lukaku, pronto a dar battaglia e a far coppia con Alexis Sanchez, uno che di Barça (47 gol in 141 partite con i catalani) se ne intende, per cambiare registro.

riproduzione riservata ®

Martedì 1 Ottobre 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA