Alessio Agnelli

Miglior attacco contro miglior difesa: Conte si affida alla Lu-La per sfatare il tabù-Juve. Negli ultimi 10 anni di A, il bilancio dei derby d'Italia al Meazza depone a favore di Madama, corsara in 5 occasioni, in 4 uscita con un pari e solo una volta ko. Ma, domenica (20.45, diretta tv Sky, arbitro Doveri), Antonio Conte e la sua Inter avranno dalla loro Lukaku, Lautaro e l'attacco più prolifico del campionato (43 gol segnati, Atalanta seconda a 40), per chiudere i conti col passato. L'ultimo successo nerazzurro è datato 18 settembre 2016: sulla panchina dell'Inter Frank de Boer, esonerato 2 mesi dopo, ma capace di piegare i bianconeri con un 2-1 in rimonta. Poi, da allora, 2 sconfitte, inframmezzate da un 1-1 (nel 2018/19), per Handanovic e compagni, l'ultima rimediata nella passata stagione con il salentino alla guida e con beffa finale (l'1-2 di Higuain all'80'). Contro la miglior difesa della serie A (16 gol subiti, come Napoli e Verona), Conte si augura, infatti, un'altra notte di Lu-La piena, con conferme scontate per Lukaku e Lautaro, a 21 centri in campionato (12 il belga, 9 l'argentino) e coppia regina (a +2 su Ronaldo-Morata, +3 su Immobile-Caicedo) del torneo. Per Big Rom, poi, anche il premio di miglior giocatore belga all'estero del 2020, indetto dal quotidiano HLN Sport e ricevuto dalle mani di Conte alla Pinetina, con augurio (Spero che tu lo possa vincere per molti anni ancora, vorrebbe dire che hai giocato molto bene per noi la chiosa dell'ex ct) e dichiarazione d'intenti del 26enne di Anversa: Io voglio vincere con l'Inter, questa è la cosa più importante. Per il resto formazione tipo: unici dubbi i recuperi di Sensi e Darmian, ma per la panchina. Dal Cda di ieri invece la doppia conferma della contrazione dei ricavi causa Covid e della due diligence in corso con il fondo inglese BCPartners per la cessione di quote societarie.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 15 Gennaio 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA