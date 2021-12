Alessio Agnelli

Meglio dell'Inter del Triplete al giro di boa, prolifica quanto l'Atalanta di Gasp (stagione 2019-20) dopo 19 turni di campionato e come nessun altro in Italia negli ultimi 60 anni. Con 46 punti e 49 gol messi a segno nel girone d'andata, l'Inter di Simone Inzaghi ha completato il perfect game dell'ultimo mese di serie A, all'insegna di 7 vittorie consecutive e 6 clean sheet nelle ultime 6, che sono valsi il primato in classifica (da -7 a +4 dallo scorso 21 novembre) e il titolo di campione d'inverno, insieme a nuovi record assortiti.

In termini di punti in carniere al giro di boa, il piacentino si posiziona, infatti, in terza piazza nerazzurra, secondo solo a Mancini 2006-07 (51 punti) e 2007-08 (49), ma davanti al vate del Triplete Josè Mourinho, che virò a 45 punti nel 2009/10, e ad Antonio Conte, che si fermò a 41 l'anno scorso. In serie A, invece, primo posto ex aequo con la Dea alla voce miglior attacco da 60 anni a questa parte. E un dato che si amplifica ancor di più, incorniciando la miglior stagione di sempre di casa Inter per reti all'attivo, aggiungendoci i 55 gol messi a segno dall'Inter di Conte nella prima parte di 2021, per un totale di 104 record (interno: superato il tetto dei 100 per la prima volta e i 99 dell'Inter 1950) nell'anno solare.

Esattamente come il bottino di punti complessivo fra il salentino e il tecnico di Piacenza nel 2021: 104, 58 (in 24 partite) con Conte, 46 con Inzaghi, e nuovo primato (sorpassata la Juve 2018, a 101) di serie A. Tutto di Simone Inzaghi invece il record nerazzurro di 6 vittorie di fila senza subire gol, stabilito mercoledì con l'1-0 al Toro (parziale di 17 gol fatti e zero subìti nelle ultime sei) e con sorpasso su un altro mostro sacro del passato, Giovanni Trapattoni, e su Roy Hodgson, stoppati a 5 nel 1989 e nel 1996. Insomma, numeri da «campioni, ma esserlo in inverno conta poco - ha chiosato Alessandro Bastoni a Sportmediaset -, se poi non arrivi davanti alla fine. È stato un anno fantastico, con lo scudetto, l'Europeo... Abbiamo rotto l'egemonia della Juve, che durava da tantissimo. Non vogliamo fermarci e fare un 2022 ancora migliore».

Intanto ieri Dimarco si è fatto un altro regalo di Natale: ha prolungato fino al 30 giugno 2026 con i nerazzurri.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 24 Dicembre 2021, 05:01

