Alessio Agnelli

Marotta e Antonello, doppio capolavoro: dal mercato un attivo da record, dall'area corporate ricavi da sponsor triplicati.

Ben oltre le più rosee aspettative di Steven Zhang, già inflessibile e più che esigente con i due ad sugli obiettivi da centrare (un +80 milioni tra acquisti e cessioni e un -15/20% dal monte ingaggi; almeno 30 milioni dai nuovi sponsor di maglia) per ridurre i costi ed aumentare le entrate. Beppe Marotta ed Alessandro Antonello, coadiuvati dai rispettivi staff, hanno rimesso a posto i conti dell'Inter, consegnando a Simone Inzaghi una rosa completa e competitiva per lo scudetto e alla proprietà un'importante iniezione di liquidità, fra saldo di mercato e nuove partnership commerciali. Da primato assoluto, il bilancio dell'amministratore delegato dell'area sportiva e dei suoi fidi collaboratori Ausilio e Baccin.

Numeri alla mano, 124,5 milioni di attivo tra cessioni e nuovi arrivi, e nuovo record per un club italiano. In più, un abbattimento del tetto salariale della rosa del 14,5% (dai 173 milioni complessivi dell'anno scorso a 148, con 25 milioni di risparmio), quasi in linea con le richieste degli Zhang, a chiudere una finestra di mercato da 8 in pagella per Marotta. Antonello? Stesso giudizio del collega, in virtù degli introiti da sponsor più che triplicati nel corso dell'estate.

Chiusa la partnership con Pirelli (e Credit Agricole), per 13,7 (12 e 1,7) milioni di base fissa annua, l'ad dell'area corporate ha portato in cassa i 20 milioni a stagione di Socios.com, nuovo main sponsor, più i 12 (6 a testa) di Lenovo e Digitalbits e 15,25 annui di Zytara, per un totale di 47,25 milioni dagli sponsor di maglia. Per tutti (non solo Antonello e Marotta, ma anche Ausilio e Baccin, in scadenza come i due ad a giugno dell'anno prossimo) c'è una promessa di rinnovo (fino al 2023 o al 2024) da parte di Zhang Jr. Nell'attesa, Marotta è già al lavoro per l'anno prossimo, con focus su André Onana, portiere camerunese classe '96, in scadenza di contratto con l'Ajax nel 2022 e in pole position per il post Handanovic all'Inter.

riproduzione riservata ®



Ultimo aggiornamento: Lunedì 6 Settembre 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA