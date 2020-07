Alessio Agnelli

«Lukaku? Un giocatore atipico, con margini di miglioramento, perché è importante che ognuno di noi abbia quella voglia e fame di alzare il proprio livello e crescere sempre di più». Alla vigilia del 4° incrocio stagionale (stasera, alle 21.45, al Meazza: diretta tv Sky Sport, arbitro Valeri) col Napoli di Gattuso è questo il messaggio ai naviganti di Antonio Conte. Una dichiarazione d'intenti per l'immediato, anche per tener alta la guardia «contro una squadra comunque molto forte, che ha portato a casa la Coppa Italia e negli anni ha sempre dato fastidio a chi ha vinto lo scudetto», e per il futuro, prendendo spunto da Romelu Lukaku, alla migliore stagione di sempre in carriera (29 reti tra campionato e coppe, 2 in più delle 27 del 2017/18 con lo United) e quello che ha evidenziato i maggiori progressi agli ordini dell'ex ct. «Romelu in alcune situazioni di gioco può e deve migliorare - ha proseguito il salentino -. Come ho detto dopo il match col Genoa, stiamo parlando di un calciatore atipico, perché nonostante la sua stazza, la sua forza, la sua altezza e il suo essere un riferimento in avanti, è anche veloce e capace di segnare pure con campo da percorrere. Detto questo, può crescere, perché sta sempre a lui, e a ogni calciatore, la voglia di migliorare». Un miglioramento, dopo i quarti posti delle ultime 2 stagioni, sarebbe chiudere in seconda piazza anche l'ultima settimana di serie A, per focalizzarsi poi sull'Europa League dal 5 agosto. E anche stasera il turnover non sarà una scelta, ma una necessità per Conte e la sua Inter, ancora senza Sensi («Fino al termine del campionato non si allenerà con noi: qualche progresso c'è, ma è difficile fare stime di rientro») e quasi allo stremo delle forze. «Non è stato semplice giocare ogni 3 giorni, sicuramente è stata un'esperienza nuova per tutti quanti- ha concluso Conte-. Dobbiamo prenderne il lato positivo, imparando dagli spunti che questo tipo di situazione ci ha lasciato». In difesa tornerà sicuramente Bastoni (per Godin), ma non è da escludere nemmeno De Vrij (recuperato) per Ranocchia (a completare Sriniar). In mediana, out Moses, Gagliardini, Eriksen e Biraghi. In Candreva, Barella, Valero e Young, più Brozovic, confermato. In avanti Sanchez e Lukaku, con Lautaro a rifiatare.

