Alessio Agnelli Lukaku-Ronaldo dal lato Inter: notte da giganti con tabù

Lukaku-Ronaldo dal lato Inter: notte da giganti con tabù da sfatare per Big Rom. La bestia nera Juventus, finora mai trafitta in 4 precedenti (3 con l'Inter, 1 con il Manchester United) e sconfitta in una sola occasione (lo scorso 17 gennaio in serie A, a fronte di 3 ko incassati in precedenza) in carriera. Per Romelu Lukaku sarà, infatti, questa la motivazione extra nella semifinale di ritorno di Tim Cup di stasera (alle 20.45, diretta tv Rai1, arbitro Mariani) al J-Stadium: il primo centro contro Madama, per riscrivere statistiche personali e storia del doppio incrocio di coppa con Ronaldo e compagni. Per ora la sfida nella sfida con CR7 depone nettamente a favore del portoghese, autore di una doppietta e protagonista assoluto nell'andata di sette giorni fa al Meazza con Lukaku in tribuna per squalifica. Al J-Stadium l'obiettivo di Big Rom è ricambiare il favore, prendendosi la scena in casa del nemico' come Ronaldo a Milano, insieme al visto per la finale di Coppa Italia. Per il passaggio del turno servono almeno 2 gol senza subirne (o una vittoria con 2 reti di scarto; con un 2-1 per i nerazzurri si andrebbe a supplementari e rigori). E, di conseguenza, il miglior Lukaku, ovvero quello da 15 reti in 18 partite fino a dicembre e non il bomber normale' di questo avvio di 2021, da 5 gol in 9 gare disputate. «Per battere la Juventus dovremo giocare una partita che sfiori la perfezione - ha sottolineato Antonio Conte ai microfoni della Rai -. L'obiettivo è andare a giocarci la qualificazione con voglia, determinazione e con quello che abbiamo mostrato nelle due gare precedenti. Dovremo essere ancora più bravi, far tesoro di quello che è successo nell'andata di settimana scorsa e cercare di essere perfetti». Sotto tutti i punti di vista «e con un obbligo a prescindere dalla vittoria- ha concluso il salentino-: rendere orgogliosi i nostri tifosi. Questa deve essere sempre la nostra missione. E il modo migliore per trasmettere ai giocatori la convinzione di vincere e provare a passare il turno è il lavoro, preparando la gara nel giusto modo, come abbiamo fatto».

Sul versante formazione due dubbi: Gagliardini od Eriksen come vice-Vidal (squalificato), Young o Perisic come esterno mancino a tutta fascia, con i primi in vantaggio. Per il resto, formazione tipo e in avanti (Sanchez squalificato) Lu-La piena.

