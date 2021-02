Alessio Agnelli

Lu-La pallida: dall'Epifania solo un plenilunio, col Benevento, e 5 gare di buio totale. Numeri alla mano, è questo lo status quo di Romelu Lukaku e Lautaro Martinez dal 6 gennaio scorso. Tre gol in tandem (2 Big Rom, 1 El Toro) in 6 giornate di serie A e tutti rifilati ai campani di Filippo Inzaghi nel 4-0 del 30 gennaio al Meazza, a fronte invece di 5 partite (contro Sampdoria, Roma, Juventus, Udinese e Fiorentina) senza andare a referto e indicative del difficile momento della coppia. Martedì sera, in Tim Cup, hanno racimolato la miseria di un'occasione e mezza(il rigore reclamato e giustamente non concesso a Lautaro) in due, confermando il trend degli ultimi 40 giorni di campionato e la netta inversione di rotta rispetto ai primi 15 turni di A, da 21 reti complessive (12 il belga, 9 l'argentino). Dei 14 gol di Lukaku, solo 2 (contro Milan e Napoli) sono, infatti, arrivati contro le prime 7 della classifica. Atalanta e Lazio invece le big battezzate nel girone d'andata da Lautaro, a 2 (su 10 totali) come il compagno. Con la Lu-La, confermati anche Hakimi, Barella e Brozovic in mediana, come Skriniar-De Vrij-Bastoni nei 3 dietro. Per gli ultimi 2 posti in ballottaggio Vidal (in recupero) e Gagliardini, Perisic e Young.

