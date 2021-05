Alessio Agnelli

«Lo scudetto? Una gioia irreale, ancora non me ne capacito. È il più grande successo della mia carriera». Per Milan Skriniar e per molti giocatori della rosa dell'Inter, senza titoli in bacheca fino all'avvento di Antonio Conte, l'uomo dei «sogni realizzati».

Ma, a quattro giorni dalla matematica certezza del 19° tricolore, il gigante slovacco è ancora frastornato e «forse non me ne sono nemmeno reso conto - ha sottolineato a Sport.sk -. Provo sentimenti irreali. Ammetto che non mi aspettavo che lo vincessimo già domenica scorsa, pensavo di chiudere il discorso in casa con la Samp questo sabato. È capitato e sono contento che sia andata così. È un enorme successo, per me, per la società e per i tifosi, in attesa da undici anni».

Con Conte e Suning ne sono bastati due «per porre fine alle nove stagioni di dominio Juventus».

Il primo anno all'insegna di alti e bassi per Skriniar, sul mercato (c'era il Tottenham) fino a settembre inoltrato e poi protagonista indiscusso dalla nona giornata di questo campionato, con 26 maglie da titolare di fila e una sinergia totale con De Vrij e Bastoni.

Tra i segreti del successo, c'è anche, e soprattutto, la difesa di ferro di Conte, la migliore (con 29 reti subite in 34 partite, Juve seconda a 31) finora e quasi sempre all'insegna dei soliti noti. «Mi dispiace solo di non poter festeggiare con i nostri fan - ha concluso lo slovacco -. Contro la Samp, da campioni, ci sarebbe stato il tutto esaurito a San Siro».

E invece Skriniar e compagni dovranno accontentarsi di un saluto, organizzato dalla Curva Nord (ammessi nel piazzale del Meazza un massimo di 3000 tifosi) per domani pomeriggio, prima di Inter-Samp.

All'interno dello stadio dovrebbe echeggiare per la prima volta anche il nuovo inno (a spuntarla dovrebbe essere la canzone di Pezzali e Cecchetto, in vantaggio su Povia). «Sono davvero tutti così felici - ha chiosato Stefan De Vrij ad Algemeen Dagblad -. Se questo è solo un punto di partenza? L'Inter ha certamente ambizioni, ma ora godiamoci questo scudetto».

Da ascrivere ad Antonio Conte, «un tecnico appassionato, esigente e tatticamente eccezionale, lavorando con lui capisci perché ha così tanto successo» la chiosa del signore numero 2 (dopo Skriniar, palma d'oro) della retroguardia interista, e, perché no, «alla solidità della difesa. L'anno scorso subivamo spesso gol nei finali di gara, in questo ci è successo raramente».

riproduzione riservata ®

Ultimo aggiornamento: Venerdì 7 Maggio 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA