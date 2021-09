Alessio Agnelli

Leadership, garra e regia illuminata: l'Uefa punta i fari su Epic-Brozo, l'ad Marotta accelera per blindarlo.

Premiato come MVP di Inter-Real Madrid dagli osservatori del massimo organismo calcistico continentale, Marcelo Brozovic, nel debutto di Champions League di mercoledì con i Blancos di Ancelotti, si è preso la scena e, a dispetto della sconfitta in extremis, anche la palma di migliore in campo, impressionando tutti per quantità e qualità di giocate. In 94 minuti, recupero compreso, il 28enne croato ha toccato 123 palloni (da dati Opta - attiva dalla stagione 2004-05 -, il secondo nerazzurro, dopo Wesley Sneijder nel 2010, ad averne giocati di più in una gara di Champions), sfoderando gli artigli in interdizione, raddoppiando, recuperando palla e rilanciando l'azione.

Insomma, tutto il repertorio del perfetto centrocampista box to box, pericoloso anche al tiro (un destro a pochi centimetri dal palo di Courtois) e in assistenza ai compagni (Perisic e Dzeko). Ma, a bocce ferme, amareggiato, «perché i premi individuali contano poco quando si perde. Contro il Real ci è mancata solo una cosa ha sottolineato Brozovic a Uefa.com -: il gol. Ne abbiamo sbagliati troppi, specie nel primo tempo. Ma abbiamo giocato veramente bene e dobbiamo continuare così, dimenticando subito questa partita e pensando alla prossima, visto che si gioca ogni due-tre giorni».

Domani (alle 18, diretta tv DAZN, arbitro Ayroldi) sbarcherà al Meazza il Bologna di Mihajlovic, la prima occasione di riscatto per Brozovic e compagni. Poi, per il croato, potrebbe arrivare in tempi brevi anche il rinnovo di contratto, con aumento d'ingaggio. Serrati, infatti, i contatti fra Marotta e Ivan Brozovic, padre e agente del numero 77 nerazzurro: possibile fumata bianca (fino al 2024) a 5 milioni più bonus (dai 3,5 attuali).

Esattamente come Hakan Calhanoglu, il turco che invece ha marcato visita contro il Real, mettendoci impegno ma poca qualità. «Abbiamo dato il massimo, ma non è bastato - la chiosa dell'ex Milan su Instagram - Dimostreremo ciò che possiamo fare in Champions nelle prossime 5 gare».

«Qualificarci? Sì, sono sicuro al 100%», la replica di Brozovic. Contro il Bologna, certa la presenza del croato. Meno quella del turco, in ballottaggio con Vidal. In odore di turnover anche Dzeko, Darmian e Perisic: dentro Correa, Dumfries e Dimarco.

