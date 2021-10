Alessio Agnelli

Lautaro, il rinnovo è servito: dopo la sosta appuntamento per firma e annuncio. Altri 5 anni di contratto con l'Inter, ad ingaggio quasi raddoppiato e in linea con il compagno di reparto Edin Dzeko. Quando Lautaro Martinez rientrerà in Italia dopo gli impegni con l'Argentina, si definirà anche la trattativa per il prolungamento del classe '97 di Bahia Blanca con il club di Suning fino al 30 giugno 2026, sulla base di 6 milioni a stagione più bonus (dai 3,5 attuali).

A confermarlo anche l'agente del Toro argentino, Alejandro Camano, decisamente ottimista ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli perché ne stiamo discutendo da diverso tempo con la società milanese e sono davvero fiducioso per il rinnovo - ha sottolineato il procuratore -. La strada imboccata credo sia proprio quella giusta. Lautaro è molto felice all'Inter e di giocare con grandi calciatori come Dzeko e Correa. Sono un trio terribile per le difese avversarie».

Camano non nomina Alexis Sanchez, la quarta scelta d'Inzaghi, non a caso verso risoluzione e divorzio già a gennaio. Chiaro il messaggio lanciato nei giorni scorsi dal 33enne cileno su Instagram: «Puoi anche valere molto, ma nel posto sbagliato non brillerai». Con destinatario Simone Inzaghi e la sua nuova Inter, in cui è stato a suo dire sottostimato e impiegato (solo 60 minuti: 52' con 3 presenze in A, 18' e un gettone in Champions) in stagione. Ma senza alcun riferimento all'ennesimo stop per infortunio, in totale il sesto da quando Sanchez è sbarcato a Milano nell'estate del 2019, per altri 40 giorni infermeria da inizio agosto e per quasi 6 mesi ai box (178 giorni complessivi, per la precisione) in 2 anni di Inter.

In società, le valutazioni su una possibile risoluzione di contratto con il cileno sono iniziate già nell'ultima sessione di mercato anche per queste ragioni.

In particolare ora, dopo lo sfogo social del Nino, decisamente poco gradito, e tenuto conto di un risparmio di 10,5 milioni, al netto delle imposte, per le casse dell'Inter, in caso di risoluzione con l'ex United (sotto contratto fino a giugno 2023 a 7 milioni a stagione) entro fine gennaio. Come sostituti, Scamacca e Raspadori i nomi più caldi e già trattati col Sassuolo, Joao Pedro la new entry da Cagliari.

E dal primo febbraio pronto alla firma anche André Onana, portiere camerunese classe '96, in regime di svincolo con l'Ajax a giugno 2022 e già d'accordo per 4 anni di contratto con l'Inter a 3 milioni a stagione dal prossimo primo luglio.

