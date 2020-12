Alessio Agnelli

«L'obiettivo è assestare l'Inter nelle primissime posizioni di classifica. Col Verona tutta l'energia possibile, poi mi vedrò con la società per capire il da farsi». Della serie: il mercato può attendere, almeno per ora, tenuto conto dell'impegno ad alto rischio di stasera (alle 18,30, diretta tv su Sky Sport, arbitro Giacomelli) al Bentegodi contro l'11 di Juric, «a suo agio contro le grandi».

Ma, per Antonio Conte e la sua Inter, è già tempo di bilanci e «prime valutazioni», con un occhio al campo e uno all'imminente finestra di nuovi acquisti e cessioni, da sfruttare per sfoltire e puntellare la rosa. «Abbiamo iniziato un percorso, fatto di lavoro, che sta continuando e che porti ad assestare l'Inter nelle primissime posizioni in serie A - ha proseguito l'ex ct in conferenza -. L'importante, però, è la valutazione che deve fare il club di questi 4 mesi di lavoro, non tanto la mia. Dopo il Verona ci rivedremo sicuramente, viste le decisioni prese nel meeting di agosto. E credo sia giusto farlo, anche per capire che soluzioni dobbiamo affrontare e se le vogliamo affrontare».

Con una rosa extra-large (25 elementi) e senza coppe europee, l'imperativo è infatti cedere (in uscita Eriksen, Nainggolan, Vecino e Pinamonti) prima di comprare.

Ma un centrocampista di qualità (De Paul o Gomez) e una punta (in rialzo le quotazioni di Gervinho) servono come il pane, a sentire il commento su Sanchez: «Se i suoi infortuni dipendono dalla Nazionale cilena? Non lo so, fatto sta che si fa male spesso», ha chiosato Conte, quasi a invocare un 4° attaccante.

Contro il Verona, «una squadra che ha creato sempre grandi problematiche alle grandi», dovranno bastare Lukaku e Lautaro, con una sola rotazione (Vidal per Gagliardini) rispetto a domenica e quasi tutti i titolari. «Meno turnover? Sì e c'è una doppia motivazione: un po' per una questione di infortuni, un po' per dare stabilità e un'ossatura alla squadra - ha concluso l'ex ct -. Il Verona è una squadra che continua a fare grandi cose e non sarà facile. Per fare risultato dovremo metterci tutte le energie possibili».

