Alessio Agnelli

L'insostenibile leggerezza di... Christian Eriksen. Quasi un corpo estraneo e un autentico enigma per Antonio Conte e la sua Inter, più equilibrati e vincenti contro la Fiorentina dopo l'uscita di scena del danese. L'occasione era di quelle ghiotte e da sfruttare a ogni costo per il 28enne di Middelfart, specie dopo lo 0 su 6 da titolare dello scorso finale di stagione, all'insegna di 60 minuti giocati e già indicativi del Conte-pensiero sulla sostenibilità dell'esperimento-Eriksen da trequartista.

E, invece, dal campo, è arrivata l'ennesima conferma in negativo per l'ex Tottenham, abulico, con poca gara' e fuori dal gioco e dal contesto di squadra nell'anticipo di sabato, fino alla sostituzione con Sensi, che ha innescato la grande remuntada dei nerazzurri. Invisibile o quasi in fase difensiva, in avanti troppo orizzontale (nei passaggi, scolastici e mai in profondità) per essere vero, tenuto conto di un passato da assist-man in Premier League.

Con Eriksen dall'inizio, i problemi maggiori sono stati gli equilibri per l'Inter di Conte. La rete del vantaggio viola, in ripartenza, è scaturita proprio da una sua palla persa in mediana, per eccesso di confidenza e di... attaccamento' alla sfera.

Senza il danese, i nerazzurri ne hanno invece guadagnato in imprevedibilità e velocità d'esecuzione, con Stefano Sensi prezioso raccordo tra le linee e decisamente più in ritmo ed ispirato rispetto a Eriksen.

Tra le note liete di giornata, anche Hakimi e Sanchez, a tutto gas da subentranti e decisivi con un assist a testa. Di personalità e tecnica, invece, il contributo di Nainggolan e Vidal, sugli scudi nel finale con D'Ambrosio, man of the match. Anche se al netto di qualche stonatura di troppo fra centrocampo e difesa, vedi Marcelo Brozovic, tra i bocciati e guarda caso sul mercato per finanziare il colpo Kanté, o Perisic e Kolarov, travolti dal tornado Chiesa e rimandati ad avversari più a portata.

Chi non si è visto proprio è Milan Skriniar, in uscita, con il Tottenham pronto ad alzare (da 40 complessivi, tra fisso e bonus, a 50) la posta.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 28 Settembre 2020, 05:01

