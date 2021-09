Alessio Agnelli

Inzaghi recupera i Sensi: contro la Samp pronta una maglia da titolare per l'azzurro, dopo il forfait in Nazionale. Tutto in 24 ore: passando dalla forte apprensione di mercoledì per il rientro anticipato del 26enne di Assisi da Casa Italia (era in predicato di un posto nell'11 di partenza contro la Lituania a Reggio Emilia) causa infortunio, l'ennesimo, al moderato ottimismo di ieri ad Appiano, ad allenamento concluso e svolto interamente in gruppo dall'ex Sassuolo, redivivo in un amen. Il problema al polpaccio accusato da Stefano Sensi con l'Italia di Mancini, alla fine, si è risolto con un nulla di fatto. E senza controindicazioni, da parte dello staff sanitario nerazzurro, all'utilizzo del centrocampista della Nazionale già nel lunch-match di domenica a Marassi, contro i blucerchiati di D'Aversa e come sperato da Simone Inzaghi, a corto di uomini dalla trequarti in su. A Marassi il tecnico piacentino dovrà fare i conti con i rientri tardivi di Lautaro e Correa, attesi questo pomeriggio a Milano dopo 10 ore di volo dall'Argentina e 7 di jet lag. Per entrambi al massimo un posto in panchina contro la Samp, tenuto anche conto dell'esordio in Champions di mercoledì con il Real Madrid di Ancelotti e di 2 maglie assicurate per i 2 gauchos nerazzurri. A Genova le alternative portano i nomi di Alexis Sanchez, appena recuperato dopo 2 mesi di stop e in predicato di prima convocazione, e di Stefano Sensi, da trequartista aggiunto a supporto di Edin Dzeko, come nel debutto di campionato con il Genoa, chiuso con un poker. Nonché la soluzione preferita da Simone Inzaghi, che avrà anche Vidal e Vecino (in Italia in giornata e ad Appiano solo da domani, come Lautaro e Correa) a mezzo servizio. Sensi, quindi, scelta obbligata (con Calhanoglu, Brozovic e Barella a completare il centrocampo) e fortemente voluta dal tecnico piacentino, anche per chiudere il cerchio con la malasorte, quasi accanita con l'ex Sassuolo. In 2 anni di Inter, 235 giorni ai box per Sensi, a causa di 9 infortuni (8 muscolari), e solo 40 gettoni fra serie A e coppe. Si volta pagina?



