Inter, vietato sbagliare: dopo Lazio e Juve, un solo risultato a disposizione al Castellani, la vittoria obbligata. Come nella sfida dentro o fuori di settimana scorsa in Champions League contro i moldavi dello Sheriff. Questa sera, ad Empoli (alle 20.45, diretta tv Dazn e Sky Sport, arbitro Chiffi), i campioni d'Italia di Inzaghi dovranno cambiare registro e passo anche in campionato, ritrovando certezze e punti persi per strada nelle ultime due giornate, fra rimonte subite, feroci polemiche, un ko e un misero pareggio in carniere.

Possibilmente, dimenticando Lazio e Juve, affrontate in rapida successione e passate indenni dal confronto con Handanovic e compagni, come Atalanta (2-2 al Meazza, alla sesta di serie A) e Real Madrid (0-1 a Milano, nella gara d'esordio di Champions League), le altre due big incrociate, a conferma di qualche difficoltà di troppo negli scontri diretti.

Al Castellani, sarà di nuovo grande contro piccola e Simone Inzaghi, squalificato per l'occasione e sostituito in panchina da Massimiliano Farris, non avrà altre questioni da risolvere se non il risultato pieno, fondamentale per rimanere in scia scudetto.

Servono i tre punti, anche al netto di possibili cambi di formazione per questioni di turnover. Con gare ogni tre giorni fino al 7 novembre, l'ex Lazio sembra, infatti, intenzionato a rilanciare nell'11 di partenza Alexis Sanchez, Andrea Ranocchia e Arturo Vidal, di nuovo in gruppo dopo il forfait di domenica scorsa per una forte influenza.

El Nino Maravilla sicuro di un posto nei due d'attacco, quasi certamente in coppia con Lautaro Martinez, per far rifiatare Edin Dzeko, il più spremuto del settore avanzato, ma in panchina con Correa (il secondo recuperato di Inzaghi) per garantire minuti e killer instinct (per il bosniaco già 7 reti in 9 gare di A, 8 tra campionato e Champions) in caso di necessità.

Per Ranocchia, invece, spazio nei tre dietro con Skriniar e Bastoni: a rifiatare Stefan de Vrij.

E per il Guerriero Vidal nei 5 di centrocampo, in sostituzione di Calhanoglu e a completare un reparto con Matteo Darmian (in pole position su Dumfries), gli imprescindibili Barella e Brozovic e Federico Dimarco, in vantaggio su Perisic nel ruolo di esterno sinistro e di free kicker.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 27 Ottobre 2021, 05:01

