Alessio Agnelli

Inter vecchia, buona nuova e Conte recupera anche Brozovic per Gladbach. Un passo indietro, accantonando il trequartista e il 3-4-1-2 di questo avvio di stagione, per un centrocampo a 5 più equilibrato, con play basso e due mezzali pronte ad offendere, come l'anno scorso. Contro il Sassuolo, Antonio Conte ha arginato crisi e critiche (spesso negative a prescindere lo sfogo dell'ex ct, al termine dell'incontro), tornando all'antico e arretrando il baricentro della mediana, per andare avanti e ritrovare certezze. A distruggere ed assaltare Vidal e Gagliardini, tra i migliori in campo e autori di un gol e mezzo (l'autorete di Chiriches, propiziata da un inserimento del cileno) in due. A manovrare e proteggere Nicolò Barella, al debutto da regista arretrato e promosso a pieni voti, in attesa della... redistribuzione dei compiti. Da domani, dovrebbe tornare, infatti, nei ranghi Marcelo Brozovic, negativo al covid da ieri e primo candidato al ruolo di play basso contro il Borussia Moenchengladbach per i trascorsi nel ruolo. Con Vidal squalificato, Nainggolan ai box (per un affaticamento al polpaccio) ed Eriksen (14' tra Real e Sassuolo) quasi fuori dal progetto, Conte sembra, infatti, intenzionato a riproporlo (con Gagliardini e Barella mezzali) subito dall'inizio, magari in una staffetta con Sensi, un altro a mezzo servizio dopo il mini (solo 8', recupero compreso) rodaggio di Reggio Emilia. Decisiva la rifinitura di oggi.



Ultimo aggiornamento: Lunedì 30 Novembre 2020, 05:01

