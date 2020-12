Alessio Agnelli

Inter, turnover, ma non troppo: Mihajlovic sogna il terzo sgambetto di fila. La madre di tutte le partite con lo Shakthar Donetsk è quasi alle porte, ma, dalle parti di Appiano, la parola d'ordine è attenzione al Bologna di Sinisa Mihajlovic, nemico amatissimo (in nerazzurro 4 anni, 2 da giocatore e 2 da tecnico in seconda di Mancini, tra il 2004 e il 2008) e con il vizio dei 3 punti a Milano da quando guida gli emiliani.

La prima volta, con uno 0-1 griffato Santander, il 3 febbraio del 2019, al secondo debutto (dopo quello del 2008) in carriera coi rossoblù, mettendo sotto l'Inter di Spalletti. La seconda lo scorso 5 luglio, complicando la rincorsa scudetto della Banda Conte con un 2-1 spezza-gambe in rimonta (in gol Lukaku e i bolognesi Juwara e Barrow nel finale). E, domani sera (alle 20,45, diretta tv Dazn, arbitro Valeri), il terzo incrocio in 22 mesi al Meazza, con Mihajlovic che punta al «non c'è due senza tre» e Conte a cambiar rotta e trend negativo. E occhio pure a Rodrigo Palacio, altro ex della sfida. Per l'attaccante argentino cinque anni in nerazzurro (2012-17, 140 gare e 39 gol).

Quindi, turnover ragionato e ridotto al minimo da parte dell'ex ct, accantonando, per ora, lo Shakhtar Donetsk e concedendo un turno di riposo solo agli acciaccati o ai reduci da covid. Nella prima categoria rientrano Lautaro Martinez e Nicolò Barella: El Toro alle prese con una botta alla caviglia rimediata a Moenchegladbach, l'ex Cagliari leggermente affaticato a un polpaccio dopo il Borussia. Ed entrambi in odore di panchina contro i bolognesi per ricaricare le pile in ottica Shakhtar.

Al loro posto Alexis Sanchez ed Arturo Vidal, il primo utilizzato solo nel finale contro il Gladbach e reduce da due gol e un assist nelle ultime due di A, il secondo squalificato in coppa e pronto a tenere le redini del centrocampo con Brozovic (ma non è da escludere un impiego di Sensi, dopo i 90 minuti del croato in Champions) e Gagliardini. In difesa, probabile pit stop per Skriniar, con D'Ambrosio titolare (insieme a De Vrij e Bastoni). E cambi anche in fascia, con Hakimi e Perisic per Darmian e Young. Punto fermo Lukaku.

