Alessio Agnelli

Inter, turbodiesel d'esportazione: in Europa nessuno meglio di Lukaku e compagni per gol segnati nei secondi tempi. Travolgente con il passare dei minuti, spesso dopo problemi di carburazione nei primi 45' e in 5 occasioni (contro Fiorentina, Torino, Cagliari e Crotone, positivamente, e Samp, senza riuscirci) dovendo pure rimontare da situazioni di svantaggio, ma sempre con la calma dei forti e il conforto dei numeri, letali dal 45' in poi. La fuoriserie di Antonio Conte è fatta così. Parte piano, fatica a salire subito di giri, ma in piena corsa diventa inarrestabile, e una macchina da gol, certificata anche oltreconfine e rigorosamente Doc, come nessuno nei primi 5 campionati continentali.

Con 45 reti (delle 65 messe a segno in 27 turni di serie A) nelle seconde frazioni di gioco, l'Inter del salentino ha fatto meglio di tutti. Anche del Bayern Monaco campione d'Europa e secondo, con 41 centri in 25 giornate di Bundesliga, passato il 45'. Della serie: quando il gioco entra nel vivo, Lukaku e compagni iniziano ad accelerare e a confezionare occasioni in serie. È successo domenica a Torino, con due reti della Lu-La nella ripresa a decidere la sfida coi granata. Ed è capitato anche nei due turni precedenti con Atalanta e Parma, con altri 3 gol (1 alla Dea, 2 ai Ducali) in carniere, per un totale di 9 punti su 9, portati a casa nelle riprese da 3 gare a questa parte. In stagione, invece, il bilancio è meno paradigmatico, ma pur sempre indicativo del potente turbodiesel a disposizione di Conte.

Dai primi tempi 29 punti, 36 invece dai secondi e pari al 55% dei 65 punti raccolti finora dalla capolista. Contro il Toro è arrivata anche l'ottava vittoria di fila dallo scorso 30 gennaio, con percorso netto nel girone di ritorno e primato stagionale eguagliato (altre 8 consecutive tra il 22 novembre e il 3 gennaio). Sabato, contro il Sassuolo, la prova del 9. Nell'attesa, un nuovo contagio da Covid 19: Danilo D'Ambrosio, positivo agli esami molecolari e subito in quarantena. In isolamento fiduciario la squadra, ma senza altre positività emerse dopo i tamponi di gruppo.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 17 Marzo 2021, 05:01

