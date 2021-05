Alessio Agnelli

Inter, quattro colpi per aprire un ciclo e Jindong Zhang assicura: Siamo solo all'inizio. Con lo scudetto di nuovo in bacheca dopo 11 anni e con 4 giornate d'anticipo, un'impresa memorabile, da Nanchino sono arrivati anche le congratulazioni del numero uno di Suning, entusiasta per il primo, importante passo all'interno di una nuova era e pronto a garantirne il seguito con un nuovo partner (entro metà mese si decide tra Bain Capital e Oaktree per 250 milioni di prestito) e nuovi investimenti di mercato, perché lo scudetto non è la conclusione, ma l'inizio del cammino dell'Inter. Massima anche la considerazione del patron nerazzurro nei confronti di Antonio Conte, meritevole di qualche altro rinforzo all'altezza delle nostri ambizioni. Se ne parlerà nel summit in programma a fine stagione tra l'ex ct e la dirigenza. Sul tavolo il rinnovo di Conte (in scadenza nel 2022), ovviamente subordinato (da parte del salentino) alle promesse di rinnovato impegno da parte della proprietà, pure in tema di campagna acquisti. L'ex ct ha infatti già chiari obiettivi e ruoli da coprire. In primis un portiere, da affiancare inizialmente ad Handanovic e poi in grado di raccoglierne l'eredità, con 3 candidati: Musso, il preferito ma valutato 25 milioni dall'Udinese, Meret e Silvestri a seguire. Poi una mezzala di qualità e gol, con un altro gioiellino dei Pozzo, Rodrigo De Paul (35 mln), come candidato forte. Esattamente come Emerson Palmieri per l'out di sinistra. Alternativa all'azzurro, Marcos Alonso, sempre di proprietà Chelsea. Per la punta di riserva, le piste di Dzeko, in scadenza con la Roma tra un anno, Giroud e Aguero, svincolati a fine giugno.

