Alessio Agnelli

Inter: prima rinnovi e cessioni, poi due colpi per Simone Inzaghi. Un esterno mancino di qualità e caratura internazionale, più un centrocampista, di gamba e spiccate attitudini alla regia, se a gennaio saranno in tre a lasciare. Tutto è ovviamente connesso ai possibili addii di Vecino, Kolarov e Sensi entro fine mese, ma, in viale Liberazione, le nuove priorità di Marotta e Ausilio per questa sessione di mercato si chiamano Filip Kostic o Lucas Digne, Gonzalo Villar o Nahitan Nandez, i primi interpreti di fascia sinistra di Eintracht ed Everton e in corsa per un posto da vice-Perisic nell'11 di Inzaghi, i secondi mediani polivalenti e futuribili di Roma e Cagliari, perfetti per crescere all'ombra di Marcelo Brozovic. Il classe 92 serbo Kostic, 28 gol e 53 assist in 140 presenze a Francoforte dal 2018, è un vecchio pallino di Piero Ausilio e un obiettivo che potrebbe tornare di stretta attualità, se dovessero naufragare, come sembra, le trattative per il rinnovo di contratto di Perisic (in scadenza a giugno; al momento più di 2 milioni tra domanda e offerta) con l'Inter. Per 6 mesi Kostic potrebbe, infatti, alternarsi col croato, prima di prenderne il posto da luglio. Unica controindicazione il costo del cartellino, sui 10 milioni, ma una spesa che Suning potrebbe decidere di anticipare. Altrimenti tutto su Lucas Digne, ex giallorosso, pronto a lasciare l'Everton, magari in uno scambio di prestiti con Matias Vecino, apprezzato da Benitez. L'uruguagio potrebbe rappresentare una contropartita gradita anche a Roma per Gonzalo Villar, regista in erba (classe 98) e ai margini in giallorosso con Mourinho. Ovviamente in prestito secco, tenuto conto dell'imminente rinnovo di Brozovic e dell'esigenza del croato di rifiatare nei prossimi mesi. Alternativa a Villar, il solito Nahitan Nandez, in rottura prolungata col Cagliari, ma dall'alta valutazione (25/30 mln) e perfezionabile solo in prestito, con diritti od obblighi a lunga (possibilmente giugno 2023) scadenza. Da derubricare, invece, alla voce suggestioni di fine anno' Romelu Lukaku, quasi impossibile anche se il Chelsea concedesse il prestito gratuito in virtù di un ingaggio monstre (12 l'anno, 6 per i prossimi 6 mesi) e poco sostenibile da Suning.



Ultimo aggiornamento: Martedì 4 Gennaio 2022, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA