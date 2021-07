Alessio Agnelli

«Inter, nuovo mister e nuovo staff, ma stesso obiettivo». Vale a dire: lo scudetto-bis. Parola di Milan Skriniar, uno degli artefici del 19° tricolore della Beneamata e già focalizzato sul prossimo, quello della possibile seconda stella, «in cui crediamo tutti qui in ritiro».

Appena rientrato dalle vacanze, il gigante slovacco ha voluto subito mettere le cose in chiaro, puntando in alto, come d'abitudine, anche al netto di dolorose defezioni (Hakimi, venduto, ed Eriksen, in convalescenza) e noti problemi societari: «Di sicuro, i nostri obiettivi non possono essere bassi. L'anno scorso abbiamo vinto lo scudetto. Quest'anno dobbiamo continuare a credere in questo obiettivo e lavorare per ripeterci», l'imperativo dell'ex Samp ai microfoni di InterTv.

Da domani (ore 20.30, a Cornaredo, per il primo test-match ufficiale dei campioni d'Italia contro il Lugano) le indicazioni dalla panchina arriveranno da un altro tecnico. Non più Conte, ma Simone Inzaghi, con cui è al lavoro da due giorni «ed è sempre bello tornare qua, anche con un nuovo mister e un nuovo staff - ha sottolineato Skriniar -. Il mio compito è aiutare i compagni e difendere questi colori, poi se segnassi anche qualche gol sarebbe ancora più bello. Il gruppo è buono, con tanti bravi ragazzi. Siamo pronti per la nuova stagione». Per Skriniar non è da escludere uno spezzone di gara già contro gli elvetici (Inzaghi deciderà all'ultimo). Sicura, invece, la presenza di Hakan Calhanoglu, già in campo nell'allenamento congiunto (con partitella, 16-0 il risultato finale) di mercoledì con il Sarnico. «Con che maglia giocherò? Ho scelto la 20, 10+10 - la chiosa del turco in una diretta Instagram -. Scegliere l'Inter è stata una scelta facile, è accaduto tutto in fretta grazie al direttore Ausilio e a mister Inzaghi. Cosa preferisco tra assist e gol? I primi, proverò a farne tanti a Lukaku e Lautaro».

Contro gli elvetici dovrà accontentarsi di Pinamonti e Salcedo. Nell'11 base anche capitan Handanovic, D'Ambrosio, Ranocchia, Kolarov, Darmian, Nainggolan (a meno di novità da Cagliari), Agoumé, Gagliardini e Dimarco.

Intanto, da Skriniar, un pensiero per i campioni Bastoni, Barella e Lautaro: «Nicolò e Basto si sono meritati questo Europeo, come tutti gli italiani. Lauty la Copa America. Complimenti a tutti».

